Herrera de Pisuerga reestrena un Ayuntamiento eficiente que mira al futuro: “Es fruto del esfuerzo conjunto”

El alcalde de Herrera durante la inauguración de la rehabilitación de la Casa Consistorial de Herrera de Pisuerga(Palencia) Brágimo ICAL

La localidad palentina de Herrera de Pisuerga ha vivido un viernes mágico. Ha celebrado la inauguración de su Ayuntamiento tras una profunda rehabilitación que ha permitido modernizar el edificio, mejorar su eficiencia energética y hacerlo plenamente accesible para los vecinos.

La espera de dos años y medio ha merecido la pena. Ahora, la Casa Consistorial se ve ahora sin barreras arquitectónicas, lo que consolida al Ayuntamiento como un espacio más abierto, accesible y sostenible.

Era un día especial, así que nadie se lo ha querido perder. Se trata de una actuación que se enmarca en las obras financiadas con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) Local, Línea 2, cuya recepción de obra tenía de plazo hasta el 31 de marzo de este año.

En este caso, la intervención vinculada a este programa alcanzó un importe de 340.035,017 euros y fue ejecutada por la empresa Elecnor Servicios y Proyectos.

Inauguración de la rehabilitación de la Casa Consistorial de Herrera de Pisuerga ICAL

En total, el proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros. La financiación se ha articulado a través de los fondos europeos Next Generation y el programa PIREP del Gobierno de España, que aportó el 26 por ciento del coste.

Ejemplo de colaboración

Por su parte, la Diputación de Palencia contribuyó con un 19 por ciento, mientras que el resto, aproximadamente el 55 por ciento, fue asumido con fondos propios del Ayuntamiento.

Durante el acto, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos de esta envergadura.

En declaraciones recogidas por Ical, aseguró que el nuevo edificio municipal representa “un buen ejemplo de colaboración institucional para mejorar los servicios públicos en los municipios”.

Por su parte, el alcalde de Herrera de Pisuerga, Francisco Javier Fernández Ortega, ha agradecido la implicación de todas las administraciones y de los profesionales que han participado en la obra.

El alcalde de Herrera de Pisuerga, Francisco Javier Fernández Ortega. Brágimo ICAL

Según recogió Ical, destacó que el proyecto ha permitido actualizar las instalaciones sin perder la esencia histórica del edificio. “Este Ayuntamiento es fruto del esfuerzo conjunto y refleja nuestra vocación de servicio público, pensando en cada vecino y vecina”, ha afirmado.

En la visita también participó el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien destacó la relevancia de este tipo de actuaciones.