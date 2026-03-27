Un fallecido de 77 años y dos heridos en un brutal accidente de tráfico en La Vid de Ojeda (Palencia)

El conductor de un turismo falleció hoy en un accidente de tráfico ocurrido a las 15.45 horas en el kilómetro 25,950 de la carretera P-227, en La Vid de Ojeda (Palencia).

Según informaron a este medio fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el siniestro consistió en un choque frontal lateral entre el turismo y un camión, que dejó además heridos leves al copiloto del turismo y al conductor del camión.

En concreto se trata de un hombre de 77 años, que era el conductor del turismo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Palencia, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios de Emergencias Sanitarias–Sacyl, incluyendo un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario atendió a este hombre fallecido de 77 años y a una mujer de 76 años y a un varón de 39 años que son trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.