El municipio de Palencia que cuenta con un nuevo parque de bomberos: cobertura a 91 pueblos y atención 24 horas

La presidenta de la Institución, Ángeles Armisén, junto al vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso y los diputados del área y del servicio Protección Civil y Extinción de Incendios, Luis Calderón y Jesús Tapia, respectivamente, ha presentado este proyecto Cedida

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado esta mañana el proyecto del nuevo parque de bomberos de Venta de Baños.

Esta infraestructura, que supone una inversión de 3,2 millones de euros financiados íntegramente por la institución, marca el paso final para completar el modelo de prevención y extinción de incendios profesionalizado en toda la provincia.

Acompañada por los responsables de Acción Territorial y Protección Civil, Armisén destacó que este centro se suma a los ya operativos en Aguilar de Campoo y Saldaña, cumpliendo así el compromiso de modernizar la seguridad rural con una red equilibrada que cubre el norte, centro y sur del territorio.

El nuevo parque se levantará en el polígono industrial de Venta de Baños (calle Tren Shangay, nº 4), sobre una parcela de 6.225 metros cuadrados.

Su ubicación es clave para las comunicaciones, permitiendo optimizar los tiempos de respuesta en un área que el año pasado registró 455 intervenciones, de las cuales 165 fueron incidentes de alta complejidad como incendios industriales o rescates de tráfico.

El radio de actuación abarca 91 municipios y una población de 35.000 personas.

Polígonos industriales clave serán Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, Paredes de Nava, Dueñas y Magaz.

Un diseño funcional y profesional

El proyecto, diseñado por el servicio de Arquitectura de la Diputación, responde al modelo de parque comarcal tipo 2. Esto garantiza la atención presencial las 24 horas.

La salida de vehículos en menos de 5 minutos y la dotación mínima de 3 bomberos por turno.

El edificio contará con más de 1.300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La planta baja albergará el hangar de vehículos, gimnasio y vestuarios, mientras que la primera planta se destinará a formación y descanso.

Además, el complejo incluirá una torre de maniobras independiente para el entrenamiento continuo de los efectivos.

Con la puesta en marcha de este tercer nodo, la Diputación consolida un salto cualitativo en la seguridad provincial. Actualmente, el servicio cuenta con 14 profesionales, pero la institución se encuentra en pleno proceso de oposición para incorporar a 22 nuevos bomberos y un técnico.

"El objetivo es alcanzar una estructura operativa de 54 bomberos profesionales en 2027, distribuidos de forma estratégica para que ningún punto de la provincia quede desatendido", subrayó la presidenta durante la presentación.