Productores locales representan a la amplia despensa palentina en una feria gastronómica de referencia en Castilla y León

Alimentos de Palencia, la marca agroalimentaria de la Diputación provincial, estará presente en la 63ª edición de la Feria de San José de Melgar de Fernamental (Burgos), que tendrá lugar el 21 y 22 de marzo.

Con esta iniciativa, la Diputación de Palencia quiere, con su marca de calidad, reafirmar su compromiso con la promoción de la provincia en una cita de referencia regional y que históricamente ha contado con una destacada participación de expositores y visitantes palentinos por su proximidad geográfica y estrecha vinculación.

Serán 11 las empresas adheridas a Alimentos de Palencia las que participarán en estas jornadas como son Pastas y Hojaldres Uko; JJ Foodie; Miel Valdesú; Embutidos Cillamayor; Quesería la Oveja que Bala; Taberna 3 Hermanos, Cervezas Yesta; Miel Felya; Legumbres La Vega; La Tahona Cántabra; y Cervezas Vereda.

La Diputación de Palencia, como es habitual, contará con espacio propio en la Plaza de España, desde donde promocionará la amplia despensa palentina y apoyará la labor de sus productores locales participantes.

La presencia de Alimentos de Palencia en esta feria pretende promocionar la marca y fomentar el consumo de productos agroalimentarios de la provincia, a través de la puesta en valor de su calidad y diversidad.

Asimismo, también persigue impulsar el sector primario y la innovación, y fomentar el empleo y desarrollo rural con iniciativas que generan riqueza y oportunidades laborales, haciendo de la feria un escaparate comercial.

La cita contará con la participación de expositores vinculados a la marca Burgos Alimenta, lo que refuerza el carácter colaborativo y regional de este encuentro entre productores y consumidores.