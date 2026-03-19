Investigan al autor de un incendio en Tierra de Campos que calcinó 64 hectáreas: se originó con un tractor

La Guardia Civil de Palencia ha procedido a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal

La Guardia Civil de Palencia ha procedido a la investigación de una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal en la comarca de Tierra de Campos en la provincia de Palencia.

Las pesquisas, que se han prolongado desde el pasado verano, han permitido identificar al responsable del siniestro que puso en jaque a una pequeña localidad de la zona.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, en plena campaña agrícola. Según el informe oficial, el incendio se originó de forma accidental mientras se realizaban labores de campo.

El apero del tractor con el que se trabajaba golpeó una piedra de gran tamaño, provocando una chispa que, dadas las condiciones de sequedad del terreno, derivó rápidamente en un fuego de gran magnitud.

Las llamas dañaron seriamente el patrimonio natural de la comarca. El balance final de superficie calcinada asciende a la quema de diversas fincas particulares de cultivo.

Un espacio de alto valor ecológico compuesto principalmente por encinas y robles, con una superficie total de más de 64 hectáreas afectadas.

Tras una minuciosa investigación para determinar el foco y las causas del fuego, los agentes han logrado identificar y tomar declaración al implicado, cuyas diligencias ya han sido puestas a disposición judicial.