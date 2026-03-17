Mariela y Keissi, pareja, impulsan su vida en familia en el cerrato palentino tras dejar atrás Madrid: "Aquí hay trabajo"

Mariela Cardona y Keissi Mendoza junto a sus dos hijas, Lucía e Irene, en Hornillos de Cerrato (Palencia) Diputación de Palencia

Mariela Cardona y Kessi Mendoza, junto a sus hijas Irene y Lucía, pertenecen a una de las 128 familias que, fruto de la estrategia de repoblación de la Diputación de Palencia, se han establecido en la provincia para impulsar una nueva vida aprovechando las oportunidades en el medio rural de Castilla y León.

En su caso, cambiaron Madrid por Hornillos de Cerrato (Palencia), un pequeño municipio que no llega a 200 habitantes y en el que han podido aprovechar su paz y dejar atrás el ruido, las prisas y el bullicio de la capital española.

"Sobre todo, las niñas están más tranquilas. El otro día, Irene abrió la puerta y se fue. En Madrid hubiera entrado en pánico, pero aquí cualquiera sabe quién es", relata Mariela sobre su hija en un vídeo difundido por la Diputación de Palencia.

Su caso es un ejemplo del programa de 'Servicios Poblacionales de Repoblación en la Provincia de Palencia', cuyo nuevo pliego de prescripciones técnicas del contrato fue presentado el pasado 4 de marzo por la presidenta provincial, Ángeles Armisén, junto al diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez y la presidenta de ADRI Cerrato, María José de la Fuente.

Dicho documento pretende impulsar la llegada y el arraigo de nuevos vecinos al medio rural palentino, aprovechando un servicio integral que está dirigido a atraer y consolidar población.

El contrato contempla la prestación de un servicio profesional de intermediación entre posibles nuevos pobladores y los municipios rurales de destino, facilitando el acceso a la vivienda, oportunidades laborales y acompañamiento personalizado para que su integración y estabilidad en el territorio esté garantizada.

Para Mariela, ha sido "estupenda" la ayuda que le han brindado, ante un proceso en el que "no sabes para donde tirar o qué hacer". Aunque tuvieron dudas de emprender este cambio de vida, ya que en un principio no se convencían de abandonar Madrid porque "no hay trabajo" en el medio rural, descubrieron que "sí hay".

Mariela y Keissi cuentan su experiencia tras cambiar Madrid por Hornillos de Cerrato (Palencia) NCYL

En este contexto, Keissi invita a otras familias a que "no tengan miedo" y decidan arriesgarse a impulsar este cambio. Insiste en la idea de su pareja de que a ellos les "preocupaba" el trabajo, pero es una cuestión que a día de hoy ya tienen solucionada. "A nosotros nos ha ido bien", reitera.

Eso sí, es importante que el municipio y la provincia sea revitalizada con menores de edad. Así lo traslada Mariela, quien precisa que Hornillos de Cerrato es un pueblo "muy bonito" y tienen ganas de "hacer cosas", pero para ello "necesitamos niños aquí".

En su caso, estos auxiliares de enfermería visitaron Baltanás en noviembre de 2024, donde conocieron la residencia de mayores y pudieron comprobar que existían oportunidades laborales reales en su ámbito profesional.

Hace exactamente un año se instalaron en una vivienda de alquiler en Baltanás, empezando ambos a trabajar en la residencia y su hija Irene la etapa de guardería. Con el segundo embarazo y el nacimiento de Lucía, optaron por comprar un nuevo hogar en Hornillos de Cerrato.

Aquí han encontrado un periodo "más estable" en su vida una vez han reformado su nuevo hogar, donde permanecen desde septiembre de 2025. En noviembre nació Lucía, reforzando todavía más la vinculación de esta familia con la comarca.

El modelo de repoblación que representan Mariela y Keissi persigue la efectividad, no basándose solo en la llegada de personas, sino que estas puedan consolidarse en el territorio como nuevos vecinos con proyecto de vida en el pueblo.

La Diputación de Palencia ha optado por duplicar el presupuesto anual para este programa en su licitación, pasando de los 160.000 euros a los 320.000. Un incremento que propiciará el refuerzo de los medios personales adscritos al contrato.

En este sentido, a partir de ahora habrá cuatro técnicos contratados a jornada completa, estando uno de ellos vinculado a uno de los cuatro Grupos de Acción Local de Palencia. La estrategia se propone contribuir a las necesidades reales de empleo en sectores como el agroganadero, el comercio o la industria, pero también asistencial y de los cuidados y servicios municipales.

De forma paralela, también se pretende activar el parque inmobiliario rural, promoviendo la rehabilitación de viviendas y sensibilizando a los propietarios para que opten por ponerlas en el mercado para facilitar nuevas oportunidades de asentamiento.

La participación por primera vez en el programa de los Grupos de Acción Local permite impulsar una actuación coordinada en las cuatro áreas estratégicas de la provincia: la Montaña Palentina, Páramos y Valles, Tierra de Campos y Cerrato.

El objetivo que se han marcado es conseguir al menos 90 nuevos habitantes en los municipios rurales de Palencia en los 12 meses que dura el contrato. Para considerarse cumplido, el empadronamiento deberá de extenderse al menos tres meses consecutivos.

Hasta ahora, estos contratos han logrado el asentamiento efectivo de 128 nuevas familias, compuestas por 355 personas en los últimos cinco años. Con estos datos, se ha conseguido impulsar 11 nuevas iniciativas emprendedoras y se ha dado cobertura directa a 72 necesidades de empleo.

Desde su puesta en marcha, esta iniciativa pionera en España frente al reto demográfico ha implicado un retorno económico de casi 2,5 millones de euros, lo que implica un impacto de 7,79 euros por cada euro invertido.