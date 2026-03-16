Baltanás vivirá una Semana Santa cargada de devoción y fe: consulta el programa completo

En Baltanás (Palencia) ya se empieza a respirar el ambiente propio de la Semana Santa. En un año en el que la festividad de la pasión llega de forma prematura, el Ayuntamiento de la localidad ha impulsado un amplio programa que invita a habitantes y visitantes a vivir estos días con devoción y fe.

Bajo la organización de la Comunidad Parroquial de San Millán y la Hermandad de Cofradías Penitenciales y Sacramentales, con la colaboración del propio Ayuntamiento de Baltanás y la Diputación de Palencia, entre otros, las actividades arrancarán el 20 de marzo.

A partir de las 20:00 horas, la Parroquia de San Millán acogerá una actuación de la banda de cornetas y tambores 'Santísima Trinidad', perteneciente a la Diputación de Palencia, que servirá como punto de salida a estos días en los que la cultura, la fe y la emoción marcan las sensaciones generales.

Programa completo de la Semana Santa en Baltanás.

Una semana después, ya en Viernes de Dolores, el 27 de marzo, comenzarán los actos religiosos propios de la Semana Santa. A las 19:00 horas, la Parroquia de San Millán celebrará una eucaristía en honor a la Virgen Dolorosa.

El Sábado de Pasión, el 28 de marzo, se iniciará con un desfile de bandas desde la cine-cooperativa San Millán a partir de las 17:30 horas.

Media hora más tarde, tendrá lugar el XVIII Pórtico Musical de la Semana Santa Baltasaniega. A este le seguirá la entrega del premio al cartel ganador en la propia Parroquia de San Millán.

El Domingo de Ramos (29 de marzo) será el turno, desde las 13:15 horas, de la bendición y procesión de ramos en la Plaza del Arrabal, junto al Museo del Cerrato Castellano. Tras ello, tendrá lugar la eucaristía del señor en la Parroquia de San Millán.

El 30 de marzo, Lunes Santo, Baltanás acogerá el XIII Vía-Crucis y velada en la residencia de ancianos y en el centro de día 'La milagrosa' desde las 17:30 horas.

Esta actividad está organizada por la cooperativa del Campo de Baltanás San Millán junto a la cofradía 'Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro'. Posteriormente, a las 19:00 horas, habrá una eucaristía en la parroquia de San Millán.

Para el 31 de marzo, Martes Santo, la Parroquia de San Millán volverá a celebrar una nueva eucaristía a las 19:00 y el Miércoles Santo, 1 de abril, a las 18:30 horas, se celebrará el perdón en este mismo lugar, repitiendo la eucaristía a la misma hora que el día anterior.

Cartel anunciador de la Semana Santa de Baltanás

Cerrando ese 1 de abril, a las 22:00 horas llegará el turno del XXVI Vía Crucis del Silencio por 'El Castillo'. Ya el Jueves Santo, día 2 y festivo, se celebrará desde las 20:00 horas la cena del señor en la Parroquia de San Millán justo antes de dar paso a la procesión. El día acabará con la hora santa desde las 23:00.

El Viernes Santo, 3 de abril, la actividad arrancará por la mañana desde las 13:00 horas con el Vía Crucis por 'El Calvario'. Ya por la tarde, a las 20:00, se celebrará la pasión del señor en la Parroquia de San Millán antes de dar paso a la procesión del Silencio y la Luz.

Cabe resaltar que este mismo día la iglesia estará abierta de 09:30 a 15:00 y desde las 17:00 para velar al Santísimo.

En el penúltimo día de Semana Santa, el Sábado Santo (4 de abril), a las 13:00 horas tendrá lugar la meditación ante el Santo Sepulcro y Nuestra Madre Dolorosa en la Parroquia de San Millán. El día terminará con la vigilia pascual desde las 20:00.

Ya el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, la procesión del encuentro saldrá a las calles a las 13:30 horas, para, a continuación, celebrar la solemne eucaristía de pascua en la Parroquia de San Millán.