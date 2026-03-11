El yacimiento romano de La Tejada, más protegido: será un referente del Camino de Santiago

Imagen de los primeros muros del edificio que cubrirá el Yacimiento de La Tejada. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia continúa avanzando en una de sus principales apuestas estratégicas para la puesta en valor del patrimonio histórico provincial con las obras de cubrición y adecuación del yacimiento arqueológico de La Tejada, en Quintanilla de la Cueza.

Los trabajos ya han permitido demoler la antigua nave existente, ejecutar parte de la cimentación y levantar los primeros muros estructurales de hormigón del futuro edificio, tal y como ha podido comprobar hoy la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la visita que ha realizado a las obras.

La presidenta ha estado acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el diputado de zona, Javier Villafruela, quienes han recorrido el yacimiento para conocer de primera mano el estado de una actuación que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 5 millones de eueros euros y está siendo ejecutada por la empresa Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, S.L.U.

También ha acudido a la visita el representante de la empresa, Eduardo Rubio, y los arquitectos del departamento de Arquitectura de la Institución, autores del proyecto.

Las obras comenzaron tras el acta de replanteo firmada el 26 de junio de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses. En la actualidad se han certificado 850.000 euros, lo que representa aproximadamente el 16 % del presupuesto, y está previsto que el ritmo de ejecución permita alcanzar el 60 % de la obra antes del 31 de mayo de 2026.

Una inversión estratégica para el patrimonio y el turismo

El proyecto supone una inversión global superior a los 5 millones de euros, de los que 3 millones de euros proceden de una ayuda concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico.

A esta financiación se suma una aportación de 125.000 euros de la Junta de Castilla y León, mientras que la Diputación de Palencia asume el resto de la inversión, más de 1,9 millones de euros, lo que pone de manifiesto el compromiso de la institución provincial con la recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico.

Un nuevo referente cultural junto a La Olmeda

El objetivo de la Institución es que La Tejada se convierta en un enclave complementario y “gemela” de la Villa Romana de La Olmeda, ampliando la oferta cultural vinculada al legado romano y generando nuevas oportunidades para el desarrollo turístico del territorio.

Además, la ubicación del yacimiento en pleno Camino de Santiago Francés a su paso por la provincia supone un importante valor añadido, al ofrecer un nuevo punto de interés cultural para los miles de peregrinos que recorren cada año esta ruta internacional.

Con esta actuación, la Diputación busca crear un nuevo referente turístico cultural en esta zona del Camino, reforzar el producto turístico vinculado a las villas romanas y complementar otras iniciativas culturales impulsadas por la institución como Campos del Renacimiento.

Proteger el yacimiento y hacerlo visitable

La actuación tiene como objetivo principal proteger los vestigios arqueológicos de la villa romana mediante la construcción de un edificio que cubra y preserve toda la zona excavada, permitiendo al mismo tiempo su visita y comprensión por parte del público, siguiendo un modelo similar al desarrollado en La Olmeda.

El proyecto plantea un edificio formado por tres grandes volúmenes paralelos, adaptados a la disposición del yacimiento. Este diseño permitirá no solo proteger los restos actuales, sino también facilitar futuras ampliaciones del edificio si aparecen nuevos hallazgos arqueológicos.

A pesar de esta configuración exterior fragmentada, el interior se concibe como un espacio continuo que permitirá recorrer el yacimiento de forma unitaria, facilitando la comprensión de las distintas estancias de la antigua villa romana.

Estado actual de las obras. Hasta el momento se han ejecutado diversas actuaciones preparatorias y estructurales que han permitido avanzar en la construcción del edificio.

Entre los trabajos realizados destacan la protección temporal del yacimiento, la retirada de la antigua nave existente, el vallado de la parcela, la excavación de las zanjas de cimentación, el hormigonado de zapatas y el levantamiento de los primeros muros estructurales de hormigón.

Entre las actuaciones pendientes figuran la ejecución completa de la estructura metálica de cubierta, los cerramientos exteriores, la instalación de las cubiertas, la construcción de los espacios interiores de servicio, las instalaciones técnicas, la pasarela peatonal de visita y la urbanización del entorno.

Con esta actuación, la Diputación de Palencia refuerza su estrategia de convertir el patrimonio romano en uno de los grandes ejes culturales y turísticos de la provincia, siguiendo la senda marcada por la Villa Romana de La Olmeda, uno de los principales referentes patrimoniales de Castilla y León.

La Tejada

El yacimiento cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con pavimentos de mosaico y provistas de sistema de calefacción (pocaustum), que reflejan el lujo y la comodidad existentes en esta parte del Imperio Romano durante un periodo de ocupación que abarca desde los siglos I al V d.C.

Si bien La Tejada se ha definido como “villa romana” o explotación agropecuaria del Bajo Imperio, lo cierto es que las características de las estructuras que lo forman y la enorme extensión del yacimiento, parecen indicar que, al menos en lo que se refiere a los restos visitables en la actualidad, muy bien pudiera tratarse de las termas de una edificación relacionada con el hospedaje de viajeros en tránsito por la cercana vía romana que comunicaba Burdigala (Burdeos) con Asturica Augusta (Astorga), trazado que en la actualidad coincide con el del Camino de Santiago a un kilómetro al norte del yacimiento.