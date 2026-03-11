El concejal que desató la polémica por su cambio de sexo se reafirma: "Quiero el premio a la mujer rural"

El concejal socialista de Carrión de los Condes envuelto en la polémica por cambiar su sexo registral para optar a ayudas destinadas a mujeres rurales ha asegurado ahora que "se siente verdaderamente mujer" y que incluso le gustaría recibir el "premio a la mujer rural", según ha afirmado en una entrevista en Antena 3.

El edil, cuya situación ha provocado un fuerte debate político y social en los últimos días, defendió públicamente su decisión y aseguró que su cambio registral responde a su identidad personal.

"Me siento verdaderamente mujer", afirmó durante su intervención televisiva, en la que añadió que le gustaría optar al reconocimiento destinado a mujeres del ámbito rural.

Sus declaraciones llegan después de que el PSOE anunciara el inicio del proceso para apartarlo de su puesto tras conocerse que había modificado su sexo en el registro con ese fin. Tal y como afirmó Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE palentino.

La dirección provincial del partido consideró que las explicaciones iniciales del concejal, en las que vinculaba el cambio con el acceso a ayudas dirigidas a mujeres rurales del sector apícola, podían suponer una vulneración de su código ético.

El caso ha generado una fuerte controversia política.

Desde el partido sostienen que las leyes destinadas a proteger derechos y favorecer la igualdad no deben utilizarse para obtener beneficios indebidos, mientras que el concejal insiste ahora en que su decisión responde a una cuestión de identidad personal.

La polémica ha trascendido el ámbito local de Carrión de los Condes y ha abierto un debate más amplio sobre el uso de ayudas públicas dirigidas a mujeres rurales y sobre la aplicación de la legislación que permite el cambio registral de sexo sin necesidad de informes médicos.

Según las últimas informaciones, a pesar de este alarde de 'sinceridad' de 'la edil carrionesa', el proceso iniciado por el PSOE sigue su curso, en un caso que ha situado a este pequeño municipio palentino en el centro del debate político y mediático.