El PSOE expulsa a un concejal de Carrión de los Condes que se cambió de sexo para lograr ayudas a mujeres rurales

Manuel Garrido, concejal del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, número 4 en las listas del PSOE , ha cambiado legalmente su sexo biológico —masculino— al femenino con el objetivo de optar a ayudas dirigidas a mujeres apicultoras dentro de la Política Agraria Común (PAC), dado que también gestiona una pequeña fábrica de miel.

El concejal, salió elegido como cuarto miembro del grupo de concejales del Partido Socialista presentes en el pleno, sin estar registrado como afiliado.

Es además, apilcultor y propietario de una conocida marca de miel artesana de la localidad palentina. La marca, fue premiada incluso en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte con el 'Honey Bee Research Centre'.

Fuentes del entorno próximo han asegurado a este medio que este cambio no refleja un "sentimiento real" ni un proceso de transición física, sino más bien, un trámite legal orientado exclusivamente a cumplir los requisitos para acceder a las subvenciones.

En el entorno familiar del concejal, no han querido aclarar la situación y se han limitado a asegurar que "los medios mienten" y por ello, se niegan a hacer cualquier tipo de declaración. "Si no decimos nada, no le dáis la vuelta", afirmaban.

El procedimiento se ampara en la ley aprobada en 2023 por el Ministerio de Igualdad. La cual permite cambiar el sexo registrado sin necesidad de informes médicos o psicológicos, basándose únicamente en la voluntad de la persona.

Dicha normativa establece que este derecho protege la identidad y la intimidad personal, siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional STC 99/2019.

Expulsión del PSOE

La situación ha generado polémica dentro del PSOE a nivel provincial. Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE de la provincia, declaró:

"En cuanto a la polémica suscitada con un concejal de Carrión de los Condes por su cambio de sexo. No es afiliado del PSOE, es verdad que iba en las listas y está tramitándose en estos momentos la expulsión del Grupo Socialista de Carrión. Porque las leyes se hacen para garantizar derechos, no para favorecer fraudes, y él firmó un Código Ético del PSOE que no cumple. Quedará expulsado del PSOE como no podía ser de otra manera".