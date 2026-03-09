La suerte sonríe a Palencia: un único acertante gana más de 128.000 euros en la Bonoloto

Este establecimiento se encuentra situado en la calle Joaquín Costa, 3 de Palencia

La capital palentina se ha despertado hoy con una excelente noticia. El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado un importante pellizco en la ciudad, con un premio de segunda categoría que asciende exactamente a 128.184 euros.

El boleto premiado, que es el único acertante en toda España dentro de su categoría (5 aciertos + complementario), fue validado en la Administración de Loterías número 4.

Este establecimiento se encuentra situado en la calle Joaquín Costa, 3, un local bien conocido por los vecinos que también cuenta con su emblemático acceso por la plazuela de la Sal.

En una jornada en la que no se registraron boletos de primera categoría (seis aciertos), la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes cifras:14, 15, 16, 42, 44 y 46

Complementario: 11 Reintegro: 3