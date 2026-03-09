Dos hermanos, condenados a 30 años de cárcel por agredir sexualmente y dejar atada a una joven en Autilla del Pino

La Guardia Civil en el domicilio donde se produjo la agresión sexual y el secuestro Guardia Civil

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia que condena a más de 30 años de cárcel a dos hermanos por los graves delitos cometidos contra una mujer en la localidad de Autilla del Pino.

Las penas confirmadas incluyen los delitos de agresión sexual, detención ilegal y robo con violencia, tras un episodio de extrema violencia ocurrido en marzo de 2024 que comenzó después de que la víctima y uno de los agresores contactaran a través de la red social Instagram.

Los hechos se desencadenaron cuando la mujer se trasladó desde Ávila hasta la localidad palentina para conocer en persona a uno de los acusados. Una vez en una vivienda propiedad de un familiar del agresor, este ignoró la negativa de la víctima a mantener relaciones sin protección y la sometió por vía vaginal.

Durante la mañana siguiente, el condenado volvió a forzarla sexualmente y contactó con su hermano, quien se unió a las agresiones físicas y las humillaciones. Ambos obligaron a la mujer a realizar varias transferencias bancarias por un valor total de 850 euros bajo constantes amenazas.

El ensañamiento de los hermanos continuó al trasladar a la víctima a un gallinero anexo a la casa, donde la mantuvieron atada y amordazada. Para amedrentarla, utilizaron una motosierra con la que realizaron cortes en el asiento donde se encontraba inmovilizada, además de golpearla con el dorso de un cuchillo.

Finalmente, los dos hombres abandonaron el lugar para dirigirse a locales de alterne en Palencia, dejando a la mujer atada de pies y manos a una estructura metálica. Horas después, la víctima consiguió liberarse y pidió auxilio en el Centro de Mayores de Autilla del Pino, donde relató el calvario sufrido.

La trayectoria delictiva de los hermanos finalizó esa misma jornada tras protagonizar un accidente con un vehículo robado en Villamuriel de Cerrato. Al intentar sustraer un segundo coche, fueron sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil. A pesar de que intentaron amenazar a los agentes con un arma simulada, fueron reducidos y detenidos.

Con esta resolución, el TSJCyL confirma los cinco años de prisión para cada hermano por detención ilegal y los tres años y seis meses por robo con violencia, sumando además ocho años por agresión sexual para uno de ellos y tres años y seis meses para el otro por el mismo concepto.