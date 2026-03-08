Muere un escalador de 30 años en la cara norte del Curavacas, en Palencia

Muere un escalador de 30 años en la cara norte del Curavacas, en Triollo

Un escalador de unos 30 años ha fallecido este domingo tras sufrir una indisposición mientras ascendía por la cara norte del pico Curavacas, en el término municipal de Triollo (Palencia). El aviso se recibió en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 13.03 horas, cuando se alertó de que el montañero se encontraba semiinconsciente y encordado junto a otro compañero en la vía Díez Riol.

A partir de esa llamada, el Centro Coordinador de Emergencias activó un operativo en coordinación con Emergencias Sanitarias-Sacyl y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 112 avisó a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Palencia.

Según ha informado el servicio de emergencias, una vez en la zona los rescatadores accedieron hasta el escalador mediante grúa simple y procedieron a su evacuación en triángulo, acompañado por la enfermera rescatadora.

Durante el traslado en vuelo hasta el campo de fútbol de Triollo, fijado como punto de transferencia con los servicios sanitarios, el paciente entró en parada cardiorrespiratoria.

Los rescatadores iniciaron entonces maniobras de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador semiautomático y oxigenoterapia, que después continuó el personal de Sacyl desplazado hasta el lugar, con un helicóptero medicalizado y una Unidad Enfermerizada. Pese a los intentos de reanimación, el escalador terminó falleciendo.

Mientras se desarrollaba la asistencia sanitaria, el rescatador técnico regresó a la zona para auxiliar al compañero del fallecido y sacarlo mediante grúa doble hasta una zona segura de Vidrieros, donde se encontraba su vehículo.