Auxilian a tres montañeros en varios rescates de altura en el Pico Espigüete: uno cayó y se golpeó en la cabeza

Dos rescates son los que se han dado en la mañana de este sábado, 7 de marzo, en el Pico Espigüete de la Montaña Palentina. Uno de ellos en la cara norte y otro en la cara sur, como ha explicado el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el rescate.

El primero de ellos se produjo tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a eso de las 11:24 horas.

Se daba informe de que un montañero de unos 50 años se había caído cuando ascendía al pico por Goulette norte.

La victima se encontraba consciente con magulladuras y golpe en la cabeza en una zona completamente inaccesible para vehículos. Iba acompañado por otro montañero que se encontraba unos cuantos metros más arriba del pico en el momento del accidente.

El gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Palencia.

La visibilidad en zona es muy reducida y, al llegar, el helicóptero de rescate realizó varios intentos para poder acceder a zona. Al tratarse de una vertiente compleja con meteorología adversa, desde el Centro Coordinador de Emergencias se solicita colaboración del GREIM de Sabero para poder efectuar el rescate y ante la previsión de que tengan que realizar la evacuación porteando a la víctima.

El helicóptero del GRS logró acceder finalmente a una zona próxima y, tras descender del helicóptero, los rescatadores comenzaron a acceder hasta la víctima escalando.

En el lugar, realizaron unas primeras curas al herido y, a continuación, es izado hasta el helicóptero mediante grúa doble acompañado por el rescatador enfermero y evacuado a la localidad de Villaeles, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Allí espera personal sanitario que se encarga de atender al montañero y lo traslada en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.

Durante la intervención, el Centro Coordinador de Emergencias está en contacto con el acompañante de la víctima, que está muy próximo a la cima e indica que va a ir descendiendo por la cara sur del Espigüete.

El segundo rescate

A las 14:13 horas se recibe otra llamada en el 1-1-2 de Castilla y León informando de que un montañero de 63 años ha sufrido una caída en la cara sur del Espigüete y se encuentra herido. El montañero forma parte de un grupo y van acompañados por un guía.

El Centro Coordinador de Emergencias coordina este segundo rescate y, al estar volando hacia la zona, se solicita al GREIM de Sabero que se haga cargo del mismo.

Minutos más tarde, se recibe en el 1-1-2 una llamada del grupo de montañeros al que pertenece el varón de 63 años e indican que no es necesario rescate ya que pueden descender por sus propios medios.

Al estar próximos al lugar, el GREIM de Sabero llega al lugar del accidente y ayuda a descender al afectado hasta la localidad de Cardaño.

Una vez evacuadas las dos víctimas, el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León regresa a la zona del Espigüete para dejar material y, al sobrevolar el pico, comprueban que el acompañante de la primera víctima está descendiendo por la cara sur con alguna dificultad, por lo que acceden hasta el punto en el que se encuentra y lo trasladan en el helicóptero hasta el parking de Pinollano.