Agreden con arma blanca a un hombre de 36 años en Palencia: ha sido hospitalizado de urgencia

Calle Casañe en Palencia, donde se ha producido la agresión. Fotografía: Google Maps

Un hombre de 36 años ha sido agredido en la madrugada de este domingo, 8 de marzo, en Palencia, a las 03:11 horas, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El Cuerpo Nacional de Policía daba el aviso solicitando asistencia sanitaria para un varón herido por arma blanca tras ser agredido en un brazo en un establecimiento en la calle Casañe de la capital palentina.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Palencia y a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al hombre que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.