Juan Carlos (55) y una casa de 1863 que reina en un pequeño pueblo de Palencia: “Aquí el tiempo se ha congelado”

Juan Carlos en el interior de la Casa del Abuelo de Cevico de la Torre. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El pueblo de Cevico de la Torre (Palencia), anteriormente llamado Cepico de la Torre por la gran abundancia de viñas que tuvo en otros tiempos, era un municipio dedicado, principalmente, al vino. Con posterioridad evolucionó hacia la agricultura y la ganadería.

Se ubica en la comarca del Cerrato palentino, a unos 28 kilómetros al sureste de la capital y, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 464 habitantes.

Documenta intensa historia y también hallazgos arqueológicos que hacen pensar en un poblamiento que se remonta a época celtíbera y existen evidencias de continuidad poblacional en época romana, por las monedas romanas de plata encontradas. Entre ellas, denarios de Julio César, Calígula o Tiberio.

Además, los siglos VIII y XI revelan sarcófagos de la época mozárabes y algunas monedas árabes. El gran tesoro etnográfico de Cevico de la Torre pasa por ser la antiquísima danza que se realiza, en estrecha relación con la festividad de Corpus Christi, una de las más singulares de la provincia.

En Cevico de la Torre también tenemos la oportunidad de adentrarnos, de lleno, en el año 1863. Todo en La Casa del Abuelo, que ofrece a sus visitantes la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo. Allí, el siglo XIX parece haberse quedado congelado.

Entre las paredes de esta casa, donde se encuentran objetos antiguos de un valor incalculable, podemos entender cómo vivían nuestros antepasados.

Este lugar ubicado a diez minutos de Dueñas y Venta de Baños, con entrada gratuita y visita guiada con millones de anécdotas, es un lugar perfecto para degustar, vino y pastas artesanas.

Los especiales inquilinos de la Casa del Abuelo en Cevico de la Torre. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Allí se puede conocer a Ambrosio y Teodosia, un matrimonio ataviado con ropas de época, a sus cuatro hijos y a la burra Canela, que espera curiosos en la cuadra.

Charlamos con Juan Carlos García Rodríguez, el encargado de custodiar un lugar con mucha historia.

Juan Carlos y el lugar

La Casa del Abuelo pasa por ser una casa-museo de tipo etnográfico, de iniciativa privada, en cuyo interior se recrea una vivienda del año 1863, que, a través de objetos antiguos evocan los trabajos y las formas de vida de

La casa del Abuelo es una casa-museo de tipo etnográfico, ubicada en el término municipal de Cevico de la Torre, de iniciativa privada. En el interior se recrea una casa de 1863 que a través de objetos antiguos que evocan los trabajos y las formas de vida de nuestros antepasados, así como de los personajes de Ambrosio y Teodosia, acercan ese pasado siglo XIX a los visitantes.

La Casa del Abuelo de Cevico de la Torre y Juan Carlos a sus puertas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“La Casa del Abuelo comienza a recibir visitas el 1 de mayo de 2015 que es cuando abre sus puertas después de un proceso grande de puesta a punto que duró más de un año. Es la casa del tatarabuelo de mi mujer”, asegura Juan Carlos García Rodríguez en declaraciones a este periódico.

Él es el encargado de custodiar un edificio que pasa por ser mágico en la provincia de Palencia. Nació en Dueñas, hace 55 años, pero lleva 31 viviendo en Cevico de la Torre, lugar en el que se encuentra la curiosa casa.

“Yo trabajo en Dueñas todavía, pero estoy muy ligado a Cevico de la Torre por la casa, que tratamos de conservar y salvaguardar para que la gente pueda conocer cómo vivían nuestros antepasados”, añade nuestro entrevistado.

Una casa de 1863

La casa, que lleva abierta desde mayo de 2015 para su disfrute, tiene más de 160 años de vida. Allí el tiempo se congela en una visita que es gratuita.

“El acceso a la casa y su visita es gratuita. Pedimos la voluntad, únicamente. Damos vino y mosto para completar una experiencia única. En ella, los jóvenes pueden ver cómo vivían sus antepasados, sus abuelos, y los mayores pueden recordar lo que hacían y los objetos que eran usados”, informa Juan Carlos.

Cuenta con dos plantas y una despensa. Tiene tres cuartos en la zona alta del lugar y con dos cuadras en las que se puede visitar también a un burro muy especial.

Interior de la Casa del Abuelo en el pueblo palentino. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Aquí el tiempo se ha congelado. A la gente le gusta mucho la visita. Pasa por ser un viaje en el tiempo. Al principio era visitada por mucha gente y queremos dar un empujón para que toda la gente de la provincia y de fuera pueda disfrutar de nuestro pasado”, añade.

Las visitas y animar a pisar la casa

“Hemos ganado premios con nuestra casa. En los años 2024 y 2025. A la gente le encanta y siempre me dicen que, si hubiera estado en otro lugar más habitado, hubiese triunfado”, añade el que custodia esta auténtica joya del patrimonio palentino. Animamos a la gente a que venga porque va a merecer la pena”, finaliza nuestro protagonista.

Imagen del interior de la Casa del Abuelo en Cevico de la Torre. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La entrada es gratuita, aceptándose la voluntad para el mantenimiento de la casa. La visita guiada dura, aproximadamente 60 minutos acompañada de muchas anécdotas.

Los horarios son a las 17:00 horas y a las 19:00 las visitas de los martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

Y los domingos y festivos por las mañanas a las 11:00 y a las 13:00 y por las tardes a las 17:00 y a las 19:00 horas.