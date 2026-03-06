El TSJCyL estima parcialmente el recurso de la Diputación en el conflicto por el parque de bomberos de Palencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Diputación de Palencia en el litigio que mantiene con el Ayuntamiento de la capital por el parque de bomberos.

La resolución revoca en parte la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia. El tribunal no reconoce el derecho de superficie reclamado por la Diputación sobre las instalaciones, aunque introduce otro elemento en el fallo al señalar la posible responsabilidad municipal.

En concreto, la sentencia indica que se trata de una “cuestión diferente” la posible responsabilidad del Ayuntamiento “derivada de su incumplimiento, a todas luces arbitrario y abusivo, que le ha supuesto un enriquecimiento injusto a costa de la Diputación provincial”, en referencia a la falta de respuesta del Consistorio a un requerimiento previo de la institución provincial.

Desde el Ayuntamiento de Palencia, la alcaldesa, Miriam Andrés, valoró la resolución en términos positivos para el Consistorio. “Lo que está claro es que el Ayuntamiento ha ganado este pleito a la Diputación. El Parque de Bomberos es titularidad del Ayuntamiento”, ha afirmado en declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Andrés señaló que la frase recogida en la sentencia sobre una posible responsabilidad municipal se refiere a una cuestión distinta que, en su caso, debería abordarse en otro procedimiento. En ese sentido, apuntó que el Ayuntamiento también tendría argumentos que plantear, como el hecho de que “durante años”, según indicó, “la Diputación no asumió el pago al Consistorio del convenio por la prestación del servicio”.

Por su parte, la Diputación señaló que ante la sentencia del TSJ de Castilla y León cabe recurso de casación, una posibilidad que estudiarán sus servicios jurídicos, junto con cualquier otro derecho que pudiera corresponder a la institución provincial.