Un paso clave para la nueva Facultad de Enfermería del Campus de Palencia: la Junta aprueba su transformación

Imagen de la Escuela de Enfermería de la Diputación de Palencia. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia ha celebrado la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para la transformación de la Escuela Universitaria de Enfermería 'Dr. Dacio Crespo', propiedad de la Institución provincial, en la Facultad de Enfermería en la Universidad de Valladolid (UVa).

Un paso clave que continúa el proceso tal y como se comprometió la institución provincial en su convenio aprobado por el Pleno en diciembre de 2025.

“Esta decisión, que suprime la adscripción actual y crea la nueva Facultad en el Campus de Palencia, se desarrollará de forma secuencial: comenzando con el primer curso en 2026-2027 y se completará en 2029-2030, siguiendo adelante con la hoja de ruta acordada entre Diputación y UVA para potenciar la formación sanitaria en la provincia”, apuntan desde la Diputación de Palencia.

La institución provincial y la Universidad de Valladolid han garantizado “el mantenimiento de las mismas condiciones que actualmente posee el alumnado de un centro adscrito y su derecho a terminar sus estudios con un aprovechamiento académico normal”.

La Diputación, por su parte, mantendrá la gestión del personal y la financiación de los cursos que todavía no hayan sido asumidos por la Universidad de Valladolid garantizando así la continuidad de la actividad docente durante todo el proceso a continuidad académica para los 400 estudiantes matriculados, (un centenar de ellos de nuevo ingreso),

También 23 profesores a tiempo completo y 75 docentes de Ciencias de la Salud para la supervisión de las prácticas clínicas, cumpliendo así su compromiso histórico con un centro creado en 1971 y adscrito a la UVA desde 1981