Alejandra, palentina atrapada en Abu Dabi, entre los primeros españoles en volver: "Nos han pagado el hotel y las comidas"

Alejandra Pisano en el aeropuerto de Abu Dabi esperando a regresar a España tras sorprenderle los ataques de Irán en respuesta a Estados Unidos

Empiezan a llegar buenas noticias desde Oriente Medio después de que los primeros españoles ya hayan comenzado a regresar tras el cierre del espacio aéreo. Entre ellos está la palentina Alejandra Pisano, quien se encontraba haciendo escala en Abu Dabi (Emiratos Árabes) cuando regresaba de un viaje de trabajo desde la India.

La joven de 28 años ha tenido que permanecer tres días en la capital de Emiratos Árabes tras desatarse el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, que propició los ataques de este segundo a bases norteamericanas por todo Oriente Medio.

"El país (Emiratos Árabes) nos ha cubierto los gastos, no hemos pagado nada por el hotel ni por las comidas", relata la joven palentina sobre esta situación que le ha pillado de imprevisto. Todo ocurrió el pasado sábado, cuando Alejandra regresaba de la India y hacía escala en Abu Dabi.

"Mi primer vuelo salió y aterrizó y cuando llegamos a Abu Dabi nos cancelaron el siguiente", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Fue cuando se encontraban ya en la puerta de embarque para poner rumbo a España, el momento en el que les comunicaron que serían reubicados en hoteles y que "en dos horas empezaban a desalojar el aeropuerto".

En ese momento de desconcierto, la palentina explica que había operarios con "chalecos azules" que eran los que les daban la información y los pasos a seguir. "En la frontera sí que esperamos un poco más porque había muchísima gente", explica.

Una vez pasaron el control de seguridad, las autoridades suministraron comida a todos los pasajeros, que además pudieron recoger sus maletas en apenas cinco minutos. "Eso la verdad que genial. Luego ya fletaron autobuses desde el aeropuerto hacia los hoteles", recuerda.

Desde entonces, Alejandra ha permanecido alojada en un hotel de Abu Dabi sin tener que pagar alojamiento ni comida. El domingo reconoce que todavía "no teníamos mucha información" y ha sido a partir de este lunes cuando han empezado a conocer más datos y que ya ha habido vuelos de vuelta.

Precisamente, señala que en su caso fue Etihad Airways, la aerolínea con la que viajaba, la que remitió un comunicado a los hoteles para que sus viajeros pudiesen rellenar un QR con sus datos para poder ser "recolocados en un vuelo".

En su caso, Alejandra ya está en el avión para poner rumbo de vuelta a España, en un vuelo directo a Madrid que sale a las 14:30 hora local de Abu Dabi (11:30 hora española). Aunque con incertidumbre, Alejandra asegura que en todo momento han sido tratados "muy bien" en los hoteles donde fueron alojados, donde siempre que les preguntaban han tratado de darles la "última información".

Por otro lado, señala que este martes se prevé salgan entre 14 y 15 vuelos desde Abu Dabi a distintos destinos. De esta manera, comienzan las primeras repatriaciones pero "de manera muy escalonada". Cabe resaltar que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, estimaba en 30.000 los españoles atrapados en Oriente Medio.

"Hoy creo que sí que sale algún vuelo más comparado con el día anterior", asegura Alejandra. A nivel informativo, apunta que han estado pendientes de las comunicaciones de la aerolínea, de las autoridades locales y de la Embajada de España en Emiratos Árabes.

Alejandra pone ya rumbo a España tras tres días atrapada en Emiratos Árabes. Será una de las primeras en regresar entre los 30.000 españoles que se han visto sorprendidos por este conflicto en Oriente Medio que handespertado una gran preocupación en todo el mundo.