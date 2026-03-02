La Diputación de Palencia lo confirma: ayudas de 5.000 euros a pymes para acudir a ferias profesionales

El área de Promoción Económica de la Diputación de Palencia ha confirmado que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se pueden consultar las bases completas y requisitos, tres nuevas líneas de ayudas para reforzar el tejido empresarial, apoyar el emprendimiento y contribuir a la conservación del patrimonio tradicional.

Entre ellas está la que se destine a pymes palentinas para apoyar su asistencia a ferias profesionales de carácter comercial. La convocatoria está dotada con 50.000 euros con un límite de 5.000 por beneficiario.

La idea es facilitar la promoción exterior de las empresas palentinas, mejorando su posicionamiento en mercados especializados y favoreciendo nuevas oportunidades de negocio, lo que refuerza su competitividad. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 27 de marzo.

Otra de las líneas de ayudas corresponde a la convocatoria de 2026 del Programa de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, en la modalidad de formación a la carta. La iniciativa tiene como objetivo colaborar en el diseño de acciones formativas que estén adaptadas a las necesidades concretas de pymes, asociaciones, autónomos, emprendedores y fundaciones palentinas que dispongan de un proyecto empresarial definido a desarrollar en la provincia.

La finalidad es favorecer la cualificación profesional, mejorar la competitividad y la motivación empresarial, según se marca en la Meta 8.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, centrada en el fomento de la pequeña y mediana empresa.

La convocatoria dispone de una dotación inicial de 30.000 euros en el presupuesto provincial de este año, pudiendo aumentarse en 10.000 euros adicionales condicionados a la pertinente disponibilidad presupuestaria.

Entre los requisitos está la presentación de una única solicitud por entidad, la justificación de la necesidad de la formación y la acreditación de alumnado inscrito, debiendo realizar la acción formativa de al menos el 50% de los participantes propuestos. Están excluidas las empresas o autónomos cuya actividad principal sea la impartición de formación. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 23 de marzo.

Por último, se ha lanzado una línea de ayudas, dotada con 50.000 euros, para la conservación, rehabilitación y restauración de palomares y otras construcciones tradicionales características de la arquitectura popular de la provincia.

Del total presupuestado, 45.000 euros se destinarán a personas físicas y los otros 20.000 a ayuntamientos. La finalidad es preservar un elemento singular del patrimonio etnográfico y paisajístico palentino, contribuyendo a la protección de construcciones vinculadas históricamente al medio rural y a la identidad territorial. El plazo está abierto hasta el 27 de marzo.