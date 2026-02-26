Tres víctimas en una hora: detenida una joven en Palencia por amenazar con un gran cuchillo en la calle

La Policía Nacional ha detenido a una joven como presunta autora de un delito de amenazas después de que, según las denuncias recibidas, intimidara a tres personas en la vía pública utilizando un cuchillo de grandes dimensiones.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes. Sobre las 20:00 horas, la Sala CIMACC 091 recibió varias llamadas alertando de la presencia de una chica joven que estaba esgrimiendo un cuchillo y amenazando a viandantes.

El primer incidente se produjo en la calle Julio Senador Gómez. Un hombre acababa de guardar su coche en el garaje y, al bajar del vehículo, fue sorprendido por la joven, que le puso el cuchillo en el cuello. El hombre logró zafarse y la agresora huyó del lugar.

A las 20:45 horas se registró un segundo aviso. En esta ocasión, una mujer se encontraba aparcando en la calle San Juan de la Cruz cuando la joven se introdujo en el asiento del copiloto de su vehículo.

Ambas salieron del coche y, ya en el exterior, la detenida le colocó el cuchillo en el estómago. Tras un forcejeo, la víctima consiguió librarse y la agresora volvió a escapar, esta vez en dirección al parque de La Torrecilla al percatarse de la presencia de otras personas.

Entre coches

El tercer episodio tuvo lugar en la calle Fernando el Magno. Una mujer que paseaba a su perro fue abordada por la joven, que inició una conversación. Minutos después, sin mediar discusión previa, sacó el cuchillo que llevaba oculto en la cintura y la amenazó de muerte.

La víctima logró tranquilizarla mientras pedía ayuda a varias personas que se encontraban cerca, momento que la agresora aprovechó para huir y esconderse entre vehículos estacionados.

Tras recibir las descripciones, las patrullas establecieron un dispositivo de búsqueda por la zona.

Finalmente, la localizaron escondida entre dos coches en las inmediaciones del paseo de La Julia con la calle San Juan de la Cruz, procediendo a su detención.

Antes de su traslado a dependencias policiales, los agentes realizaron un cacheo de seguridad en el que encontraron oculto entre sus ropas el cuchillo con el que presuntamente había amenazado a las tres personas.