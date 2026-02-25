De socorrista a monitor de pilates: la Diputación de Palencia habilita 979 plazas para cursos en los pueblos

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Familias, Juan Antonio Obispo, junto a la diputada delegada del Servicio de Juventud, Mujer, Familia, Infancia e Igualdad, Patricia Pérez, han presentado esta mañana en rueda de prensa el nuevo Programa Formativo de Juventud 2026 llamado ‘Déjate de Historias y empieza la tuya’ que llevará multitud de actividades y talleres a lo largo y ancho de nuestra provincia este año.

Con el objetivo de que todos los jóvenes que residen en el medio rural tengan las mismas posibilidades de acceso al ocio y a la cultura que los que viven en las ciudades, la Diputación de Palencia a través del Servicio de Juventud y en colaboración con las Asociaciones Juveniles de la Provincia han creado un intenso calendario de actividad formativa para este 2026.

A través de esta programación se ofertarán en total 18 de cursos, con 979 plazas ofertadas con un incremento de 142 plazas respecto al año pasado. El presupuesto total del programa supera los 33.000 euros e incluye diversas novedades entre la oferta formativa, el contenido de los cursos y las localizaciones de los mismos.

Entre las novedades son los nuevos bootscamps para la vida real - Programas de formación intensiva y práctica, diseñados para enseñar habilidades específicas en poco tiempo- con temáticas de actualidad como “Fuel Your Life: Nutrición Real para Jóvenes Reales”, ‘Social Skills Lab Conecta mejor con los demás sin fingir’, ‘Dinero, curro y futuro sin irte del pueblo’, ‘Jóvenes que cuidan jóvenes. Conviértete en referente positivo en tu entorno’, ‘Cómo decir lo que piensas sin liarla’ y ‘Cómo organizar algo guay en tu pueblo y que funcione’.

Cursos de pago

Comunicación en Lengua de Signos Nivel A1 (Palencia) (60 horas). Fechas: Del 23 de febrero al 25 de mayo. Plazo de inscripción: Del 19 de enero al 6 de febrero. Precio: 50 euros.

Pallantia Photo Joven. (Palencia) (15 horas). Fechas: El 10, 11 y 12 de abril. Plazo de inscripción: Del 9 al 27 de marzo. Precio: 30 euros.

Monitor/a de pilates (28 horas) (Palencia). Fechas: 18, 19, 25 y 26 de abril. Plazo de inscripción: Del 23 de marzo al 6 de abril. Precio: 50,00 euros

Especialidad Necesidades Educativas Especiales) (Villamuriel de Cerrato) (100 horas. Fechas: 18, 19, 20 y 21 de mayo. Plazo de Inscripción: Del 27 de abril al 8 de mayo. Precio: 30,00 euros

Socorrista en Instalaciones Acuáticas (Aguilar de Campoo) (60 horas). Fechas: El 23, 24, 25 y 26 de abril y 1, 2 y 3 de mayo. Plazo de inscripción: Del 23 de marzo al 6 de abril. Precio: 120 euros.

Monitor/a de Tiempo Libre. (Palencia) (310 horas). Fechas: Del 29 de junio al 10 de julio. Plazo de inscripción: Del 1 al 12 de junio. Precio: 75 euros

Monitor/a de Tiempo Libre. (Guardo) (310 horas). Fechas: Del 29 de junio al 10 de julio. Plazo de inscripción: Del 1 al 12 de junio. Precio: 75 euros

Monitor/a de Transporte Escolar. (Online). Fechas: Del 10 al 30 de septiembre. Plazo de inscripción: Del 24 de agosto al 3 de septiembre. Precio: 20 euros.

Lengua de signos Nivel B1 (Palencia) (120 horas). Fechas: Del 28 de septiembre al 17 de diciembre y del 11 de enero al 22 de abril de 2027. Plazo de inscripción: Del 1 al 19 de junio. Inscripción oficial: Del 7 al 20 de septiembre. Precio: 75 euros.

Curso de Azafato/a de Eventos (Grijota). Fechas: Del 5 al 7 de octubre. Plazo de inscripción: Del 14 al 25 de septiembre. Precio: 30 euros

Cursos gratuitos

Cursos online Jóvenes en Marcha Online Marzo – noviembre. Fechas: De marzo a noviembre. Plazo de inscripción: Del 9 de marzo al 30 de noviembre.

Curso de mediador/a en prevención de drogodependencias (Online y remoto) (30 horas) Fechas: Del 19 al 22 de octubre. Plazo de inscripción: Del 28 de septiembre al 9 de octubre

Botcamps para la vida real. Gratuitos. Programas de formación intensiva y práctica, diseñados para enseñar habilidades específicas en poco tiempo.

“Fuel Your Life: Nutrición Real para Jóvenes Reales” (12 horas) (Streming y presencial). Fechas: El 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de abril. Preinscripción: Del 2 de marzo al 7 de abril

Social Skills Lab Conecta mejor con los demás sin fingir (12 horas) (Streming y presencial. Fechas: Del 4 al 7 de mayo. Preinscripción: Del 2 de marzo al 24 de abril.

Dinero, curro y futuro sin irte del pueblo (12 horas) (Streming y presencial). Fechas: Del 14 al 17 de septiembre. Preinscripción: Del 2 de marzo al 31 de agosto.

Jóvenes que cuidan jóvenes. Conviértete en referente positivo en tu entorno (12 horas) (Streming y presencial). Fechas: Del 21 al 24 de septiembre. Preinscripción: Del 2 de marzo al 11 de septiembre.

Cómo decir lo que piensas sin liarla (12 horas) (Streaming y presencial). Fechas: Del 5 al 8 octubre. Preinscripción: Del 2 de marzo al 18 de septiembre.Cómo organizar algo guay en tu pueblo y que funcione (12 horas) (Streming y presencial). Fechas: Del 19 al 22 de octubre. Preinscripción: Del 2 de marzo al 9.