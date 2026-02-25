Siembra el caos con un cuchillo de grandes dimensiones en las calles de Palencia: amenazó de muerte a tres personas

Varias llamadas alertaban este martes, 24 de febrero, a la sala Cimacc 091 informando de la presencia de una chica que, en la vía pública, esgrime un cuchillo de grandes dimensiones, intimidando a tres personas.

Los hechos se produjeron sobre las 20:00 horas. Una persona guardó el coche en su garaje en la calle Julio Senador Gómez y, cuando descendió del vehículo, se encontró a la detenida, la cual esgrime el cuchillo poniéndoselo en el cuello. El hombre se zafó de ella y la detenida aprovechó para salir corriendo.

Posteriormente, a las 20:45, la segunda acertante se encontraba aparcando su vehículo en la calle San Juan de la Cruz y, cuando iba a descender, la detenida se introdujo en el asiento del copiloto.

Una vez que descendió del vehículo junto con la detenida, esta esgrimió el cuchillo poniéndoselo en el estómago de la denunciante.

La detenida forcejea y aprovecha para huir hacia el Parque de la Torrecilla, ya que venía gente.

El tercer hecho se produce cuando una mujer se encuentra paseando a su perro en la calle Fernando el Magno; se le acerca la detenida entablando una conversación. Momentos después, sin mediar palabra, saca el cuchillo de la cintura y la amenaza con que la iba a matar.

Esta tranquiliza a la chica, aprovechando que había unas personas cerca, les solicita ayuda y aprovecha para huir por tercera vez, escondiéndose entre unos coches.

Informadas las patrullas de servicio, dan batidas por la zona, localizándola escondida entre dos coches en los alrededores del Paseo de La Julia con la calle San Juan de la Cruz, procediendo a su detención.

Una vez interceptada, se practica un cacheo de seguridad previo al traslado a dependencias policiales, en el cual se localiza escondido entre sus ropas el cuchillo con el que amenazó a los denunciantes.