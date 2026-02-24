Sorpresa al llegar al banco: estafa a su abuela 11.395 euros en un pueblo de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito de estafa con tarjeta de débito.

Todo comenzó cuando la hija de la perjudica acudió al banco para realizar unas gestiones con la cartilla de su madre y se percató de las retiradas de dinero en efectivo que se habían llevado a cabo en dicha cuenta. Alcanzaban los 11.395 euros estafados.

Tras interponer la denuncia, la Guardia Civil inicio unas investigaciones que dieron como resultado la identificación del presunto autor.

Como asegura la Benemérita, resultó ser el nieto de la víctima. Se procedió a su investigación y puesta a disposición judicial.

Los hechos se han producido en Cervera de Pisuerga (Palencia), como apuntan las mismas fuentes.