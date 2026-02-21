El primer premio de la Lotería Nacional baña de oro a Palencia

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 21 de febrero ha dejado un primer premio en Castilla y León. En concreto, un premio de 600.000 euros al número 07799 consignado en la administración 14 de la capital palentina, ubicada en la Avenida de Manuel Rivera número 12.

La fortuna de la Lotería Nacional ha repartido premios en otras provincias de la geografía española, como Islas Baleares y Murcia en el primer premio.

Mientras, en el segundo premio, con 120.000 euros al número 29230, los agraciados han consignado los boletos en administraciones de Ciudad Real, Granada y Madrid.