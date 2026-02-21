"Nosotros estaremos aquí el 16 de marzo": Mañueco contrapone el modelo del PP frente a los que visitan CyL "solo en campaña"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado hoy la Junta Directiva del PP de Palencia, donde ha destacado el compromiso de su formación con la provincia a través de las medidas recogidas en su programa electoral para las elecciones del 15 de marzo.

Además, el líder de los populares de la Comunidad ha reiterado que el PP es el partido del campo, agricultores y ganaderos: "Somos el partido del campo, que quede bien claro, nada ni nadie nos va a decir lo contrario", aseguró.

También ha vuelto a insistir, en alusión a Vox, que "cuando vienen mal dadas y otros se van, nosotros nos quedamos", porque en su opinión, "gobernar es decidir, priorizar, escuchar, y gobernar no es salir corriendo a mitad de legislatura".

Asimismo, ha asegurado que el modelo del PP frente a "esos que solo vienen de visita en campaña electoral, nosotros estaremos aquí el 16 de marzo".

Mañueco ha contrapuesto la "mala gestión" que representa el ministro Óscar Puente que "no da votos", frente a la "buena gestión" del Partido Popular, que con esa, asegura "sí se ganan votos".

También ha apelado a seguir avanzando con un proyecto basado en la "gestión, la cercanía y el compromiso con las personas".

Más de mil medidas para CyL

Mañueco ha desgranado las propuestas de su programa electoral compuesto por más de mil medidas que buscan situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir de toda España.

En clave provincial, el candidato ha detallado proyectos sanitarios como la continuidad de las obras del Hospital Río Carrión y la finalización del búnker de la unidad de radioterapia que ha anunciado estará finalizada en abril, a la que se sumará la adjudicación en los "próximos días" del acelerador.

Entre las novedades para Palencia destaca la incorporación de un helicóptero medicalizado que operará este verano, así como la construcción del centro de salud de Venta de Baños y reformas en Baltanás y Torquemada.

En el ámbito educativo y económico, ha subrayado el nuevo colegio de Dueñas y el impulso tecnológico del proyecto INCUBATECH en Magaz de Pisuerga, junto a inversiones en polígonos industriales de Villamuriel y Grijota.

La política de vivienda y la fiscalidad han centrado gran parte de su intervención. Mañueco ha ofrecido más detalles de lo ya anunciado ayer en Tordesillas sobre la creación de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que permitirá a los jóvenes deducirse un 15% del IRPF sobre ahorros de hasta 10.000 euros anuales para la compra de su primera casa, facilitando un ahorro fiscal de hasta 7.500 euros.

Ha señalado la ampliación de los avales a jóvenes, pasando del 17,5% actual al 20% de la hipoteca; el incremento de un 80% de la inversión en políticas de vivienda; la construcción de más de 800 viviendas públicas en el primer año de legislatura; y el mantenimiento de las ayudas al alquiler que cubren el 50% de la renta, que pueden llegar al 60% para los jóvenes y hasta el 75% para jóvenes en el medio rural, y que benefician ya a más de 21.000 familias cada año, además de una bonificación del 20% para la compra de viviendas en el mundo rural en colaboración con las Diputaciones.

Asimismo, ha recordado que se aplicarán "impuestos cero" en el mundo rural para la transmisión de viviendas, negocios y explotaciones agrarias, una medida que beneficiará al 97% de los municipios de la región.

Finalmente, el presidente del PP ha recordado medidas de apoyo social como la duplicación del bono nacimiento hasta los 5.000 euros, la gratuidad de la primera matrícula universitaria para empadronados a partir del curso 2026-2027 y un bono de 300 euros para 100.000 autónomos.

Mañueco ha defendido los valores de "libertad, igualdad y cohesión territorial" como pilares del proyecto político, a la vez que ha asegurado que el Partido Popular es la "mejor garantía de estabilidad, certidumbre y futuro" para Palencia y para el conjunto de Castilla y León.