Cuando innovar en el sector agrario es una prioridad

La Diputación de Palencia y el Instituto Tecnológico Agrario y Alimentario (Itagra) mantienen desde 2001 su colaboración mediante convenios de colaboración. Si bien el Itagra se creó el año anterior, el año 2000, como una asociación privada sin ánimo de lucro.

Las actividades desarrolladas desde entonces pertenecen a tres líneas generales de actuación: la gestión del laboratorio de análisis agrarios, promoción del sector agrario y agroalimentario y la formación para los profesionales y divulgación de los resultados para mejorar la calidad y la competitividad.

La primera de ellas, los análisis agroalimentarios: de suelo, fertilizantes, o enológicos, entre otros, que solicitan los agricultores, ganaderos, forestalistas, cooperativas agrarias de producción, corporaciones locales y en general aquellos que generen una actividad económica en la provincia de Palencia.

La segunda de las líneas de trabajo se centra especialmente en la promoción del sector agrario y agroalimentario. En la que se incluye la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación; como la implantación de nuevos cultivos y técnicas o estudios de vialidad técnica y económica. Esta es, sin duda, la línea de actuación más amplia y que ha contado con una mayor relevancia en esta alianza Diputación – Itagra.

La tercera tiene que ver con las actividades de formación y divulgación en el sector agrario y agroalimentario que permitan mejorar la calidad, la competitividad y la innovación entre las entidades públicas y privadas del sector en la provincia de Palencia. En total el año pasado han sido siete cursos de formación los que la Diputación ofreció a través de la denominada Escuela de Tablares, impartidos a través de Itagra Formación. Además, formar en investigación a alumnos titulados o próximos a ello, del Campus de Palencia, a los que procura una beca para participar en las actuaciones acordadas.

Innovación

Desde la Diputación se realizan actuaciones de mejora de la agricultura provincial, convencida de su importante presencia en el medio rural como elemento vertebrador de la economía y como pieza clave en la fijación de población en los pueblos de la provincia.

El anexo al convenio recoge para este año los trabajos siguientes: estudios sobre la potencialidad del cultivo de frutos secos y olivos y de plantas arbustivas, arbóreas y aromáticas en el norte de la provincia; concurso de vinos artesanales; aplicación de bioestimulantes y microorganismos beneficiosos para la mejora del suelo y la productividad agrícola; introducción al cultivo del lino textil en Tierra de Campos; evaluación de especies fijadoras de nitrógeno en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y su impacto en la rotación de cultivos; evaluación de la adaptabilidad del espárrago en Husillos y cultivo de hortalizas en producción ecológica en regadíos.

Con los resultados obtenidos en todos los casos, ITAGRA, de la mano de Diputación de Palencia, lleva a cabo jornadas de difusión de las experiencias para que los agricultores de la provincia tengan a su alcance la información necesaria que los lleve al éxito en el cultivo.

Sobre Itagra

La creación del Itagra se realizó bajo la dirección e impulso de Fernando González, hace veintiséis años, al que sustituyó Asier Saiz. En 2001 se firmó el primer convenio con la Diputación, conscientes de la importancia del sector agroalimentario en la provincia como uno de los principales motores de desarrollo y fijación de población.

En 2019 la Diputación cedió la explotación agrícola de referencia “Tierra de Campos” en Grijota y la finca “Santa Ana” en Palencia.

La provincia cuenta con una serie de puntos fuertes que la convierten en un lugar idóneo para el desarrollo del sector agroalimentario, porque posee un fuerte sector agrario dedicado a la producción de materias primas, una industria agroalimentario consolidada y vinculada al territorio y centros formativos de la Universidad y Formación Profesional especializados en el ámbito agroalimentario y agropecuario, así como centros de investigación de reconocido prestigio como el Itagra y empresas innovadoras y tecnológicamente punteras en maquinaria y bienes de equipo. Palencia es un nodo logístico, tanto del Corredor Atlántico como del eje norte-sur de la península.