La Bonoloto vuelve a llamar a la puerta de Castilla y León: un gran premio de miles de euros cae en Palencia

El sorteo de la Lotería Bonoloto que se ha celebrado en la noche de este domingo, 15 de febrero, ha vuelto a acordarse de Castilla y León, en este caso de Palencia con un gran premio en la capital.

De primera categoría no ha habido acertantes como ha informado Loterías y Apuestas del Estado, pero de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) sí que se ha registrado uno en la ciudad palentina.

Se ha generado un bote con el que, en el próximo sorteo, un único acertante podrá ganar 1.900.000,00 euros.

El despacho administrador en el que se ha sellado el boleto ha sido el ubicado en la calle Virgen del Brezo número 1.

El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio que asciende a los 128.269,50 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 10-12-15-19-29-47, el complementario ha sido el 2 y el reintegro el 5.