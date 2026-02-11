Ya es oficial: convocadas las ayudas para equipar los centros de personas mayores en pueblos de Palencia

La Diputación de Palencia, a través de su Área de Servicios Sociales, tiene abierto el plazo, tras su publicación en el BOP de 6 de febrero, para presentarse a la convocatoria de subvenciones para ayudar a los municipios del medio rural de esta provincia a equipar los centros socioculturales y de personas mayores

Una línea que está dotada en el presupuesto de este ejercicio con una partida de 70.000 euros.

La institución financia el equipamiento de locales y dependencias donde se ubiquen centros socioculturales municipales y de personas mayores que se destinen para actividades de ocio, cultura y participación social de este colectivo u otros sectores de la población del municipio, (a excepción del equipamiento de bibliotecas municipales) que se realicen entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de finalización del plazo de justificación.

Los ayuntamientos palentinos interesados en acogerse a estas ayudas deben presentar sus solicitudes en plazo, que se cierra el próximo 26 de febrero, conforme a las bases de la convocatoria que pueden consultarse en el apartado de ayudas y subvenciones de la web de la Diputación.

No podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los 21 ayuntamientos incluidos en el Plan de Actuación Integral del área funcional de Vega Valdavia, en lo que al equipamiento tecnológico (audiovisuales, telecomunicaciones, acceso a internet, etc.), se refiere, sí en el resto.

41 beneficiarios en 2025

El pasado ejercicio se beneficiaron de esta cooperación de la Diputación cuarenta y una entidades locales, 33 ayuntamientos y 8 juntas vecinales, con ayudas que oscilaron entre los 353 euros de mínima y los 2.450 de cantidad máxima.