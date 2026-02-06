El juzgado respalda la sanción de 60.000 euros del Ayuntamiento de Palencia a Lantania por trabajos nocturnos

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, informó hoy en la Junta de Gobierno Local que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palencia ha desestimado el recurso presentado por la empresa Lantania, S.A.U. contra la sanción de 60.000 euros impuesta por el Ayuntamiento por la realización de trabajos nocturnos en enero de 2025.

La regidora explicó que la sentencia avala el procedimiento sancionador de la Concejalía de Urbanismo y rechaza, uno por uno, todos los argumentos presentados por Lantania para oponerse a la sanción.

Aunque el fallo es recurrible en apelación, el Ayuntamiento considera esta resolución como un “argumento más” que respalda su actuación frente a la empresa, que ya había sido denunciada en varias ocasiones por los mismos hechos.

La alcaldesa destacó que el fallo judicial refuerza la defensa del interés general y de los derechos de los vecinos afectados, especialmente los del Camino Viejo de Husillos, y subrayó que la empresa “sabía perfectamente que no podía realizar trabajos nocturnos” y aun así decidió ejecutarlos, perturbando directamente el descanso de los residentes.

Andrés valoró el respaldo de los tribunales y el trabajo de la Concejalía de Urbanismo y la Policía Local, y reafirmó que la proactividad del Ayuntamiento en defensa de los ciudadanos “es incuestionable”.

En otro orden de cosas, la sesión ordinaria de la Junta sirvió para aprobar en el área de Bienestar Social las bases y convocatoria de prestaciones y ayudas económicas para situaciones de emergencia o urgente necesidad durante el ejercicio 2026, con una dotación total de 75.000 euros.