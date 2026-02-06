Herrera de Pisuerga se disfraza de alegría: programación completa del Carnaval 2026

El color, la música y la imaginación vuelven a tomar las calles de Herrera de Pisuerga. Del 12 al 17 de febrero, la localidad celebra su esperado Carnaval con un programa diseñado para todas las edades, combinando las tradiciones de siempre con propuestas modernas que prometen llenar de vida el municipio.

La celebración comenzará con fuerza este próximo jueves 12 de febrero a las 17:00 h, con una original Fiesta Neón en el Colegio Ntra. Señora de la Piedad, dando el pistoletazo de salida a una semana de desenfreno festivo.

El viernes 13 será uno de los días más intensos. La mañana arrancará con el desfile escolar hacia la Plaza Mayor (11:00 h), mientras que la tarde se trasladará al Polideportivo Municipal con una "Estación Make-up" y photocall para que nadie se quede sin su recuerdo.

La jornada cerrará por todo lo alto con un pasabares a cargo de la charanga Los Duendes y la actuación de DJ Jess en la carpa de la estación de autobuses pasada la medianoche.

El plato fuerte

Tras un breve respiro el sábado, el domingo 15 de febrero llegará el evento central, que es el Gran Desfile de Carnaval. Partirá a las 17:30 h desde la estación de autobuses para culminar en el Polideportivo, donde los presentadores Freddie Mercurio & Ruddolf Chiquilicutre conducirán la Gala y el concurso de disfraces.

Además, tras la entrega de premios (20:00 h), el Ayuntamiento ofrecerá una degustación gratuita de chocolate para todos los presentes, la mejor forma de entrar en calor tras el desfile.

El lunes 16 el protagonismo será para el paladar con el Concurso de dulces de Carnaval en el Hogar de Jubilados (18:00 h), seguido de otra chocolatada popular.

Finalmente, el martes 17 el Carnaval se despedirá con un toque mágico con una Escuela de Circo para los más pequeños en la carpa municipal, de 12:00 a 14:00 h.

Programa carnaval Herrera de Pisuerga

PROGRAMACIÓN

Jueves 12 de febrero

17:00 H: Fiesta Neón en el Colegio Ntra. Señora de la Piedad.

Viernes 13 de febrero

11:00 H: Desfile de disfraces desde el colegio a la Plaza Mayor.

17:30 H: Espectáculo "Las Olimpiadas Brother3's" en la Biblioteca Pública.

18:30 H: Estación Make-up, glitter, photocall y Gala de Carnaval en el Polideportivo Municipal.

22:30 H: Pasabares con la charanga Los Duendes.

0:30 H: Actuación de DJ Jess en la carpa de la estación de autobuses.

Domingo 15 de febrero

17:30 H: Desfile de Carnaval. Salida de la estación de autobuses con recorrido hasta el Polideportivo Municipal.

18:30 H: Concurso de disfraces. Gran Gala de Carnaval presentada y amenizada por Freddie Mercurio & Ruddolf Chiquilicutre.

20:00 H: Entrega de premios. Al finalizar, habrá chocolate para todos.

Lunes 16 de febrero

18:00 H: Concurso de dulces de Carnaval en el Salón de Actos del Hogar de Jubilados. A continuación, chocolate para todos los asistentes.

Martes 17 de febrero

De 12:00 a 14:00 H: Escuela de Circo en la carpa de la estación de autobuses.