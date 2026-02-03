Palencia planta cara a ADIF por las pantallas acústicas: el Ayuntamiento demandará y 2.300 vecinos salen a las calles

Manifestación respaldada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento y miles de palentinos contra el proyecto de pantallas acústicas de Adif en Palencia, ha discurrido desde la Plaza Mayor, por la Calle Mayor hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno Brágimo Ical

Cerca de 2.300 personas, según fuentes policiales, mostraron hoy su rechazo unánime al proyecto de pantallas acústicas de ADIF con una manifestación que partió a las 19.00 horas desde la plaza Mayor y recorrió la calle Mayor y la plaza de León hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno, en una movilización organizada por el Ayuntamiento y respaldada por todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio capitalino.

La protesta siguió a un Pleno extraordinario en el que se acordó interponer una demanda contra ADIF, tras advertirse, según el concejal de Urbanismo y Obras, Álvaro Bilbao, que "el proyecto de pantallas acústicas no está bien tramitado". La manifestación estuvo encabezada por los representantes de todos los partidos políticos, que portaron una pancarta con el lema ‘No a las pantallas acústicas’.

Durante la manifestación, una de los portavoces de la Federación de Vecinos de Palencia, Milagros Manso, leyó el manifiesto en el que se denunció que las pantallas “aumentarán la división de la ciudad, generarán un impacto visual negativo, ahondarán en la brecha social y perjudicarán el impulso económico de Palencia”. El texto subrayó que la ciudad ha pasado de un modelo de integración del ferrocarril a un “auténtico muro de Berlín que los palentinos y las palentinas no estamos dispuestos a asumir calladamente”.

El manifiesto concluyó con un llamamiento a la ciudadanía para que apoye la defensa de los intereses de la ciudad tanto en los tribunales como en la calle, destacando que “una ciudad moderna, transformadora e integrada es incompatible con un muro que divida el núcleo urbano; necesitamos espacios de cohesión, no de división ni degradación”.

El proyecto de ADIF contempla la instalación de pantallas apoyadas sobre un zócalo de hormigón de 70 centímetros, con alturas que varían entre 6 y 7,70 metros en algunos tramos. Las estructuras afectarían a avenidas y calles como San Telmo, Jardines, Ferrocarril, Reyes Católicos, Vacceos, así como al entorno del paso subterráneo de San Juanillo y Casado del Alisal, generando una línea casi continua de cerramiento a ambos lados de la vía.

Demanda a ADIF

Antes, el Ayuntamiento de Palencia ratificó, en un Pleno extraordinario, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra ADIF y ADIF Alta Velocidad por el proyecto de instalación de pantallas acústicas en el entorno ferroviario de la ciudad. La propuesta salió adelante con el voto favorable de todas las formaciones políticas y de los concejales no adscritos, una unanimidad poco habitual que evidenció la unidad del Consistorio en defensa del interés general y del modelo de ciudad.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, fue la encargada de cerrar el debate con una intervención marcada por la firmeza institucional y por un tono personal y emotivo. Andrés defendió que el Ayuntamiento agotó todas las vías de diálogo antes de acudir a los tribunales y aseguró que siempre antepuso a Palencia por encima de cualquier sigla.

“Primero la ciudad y luego mi partido. Pero ante todo, primero mi ciudad”, afirmó, visiblemente emocionada, además de reconocer que esta postura le llevó incluso a “enfrentarse a compañeros” de su propia formación. “Me ha costado dejarme de hablar con compañeros, me ha costado conversaciones muy duras, pero no podía hacer otra cosa”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Palencia en el que se ratifican las acciones judiciales contra Adif por el proyecto de instalación de pantallas acústicas en el entorno ferroviario de la ciudad Brágimo Ical

La alcaldesa subrayó que las pantallas acústicas suponen “una barrera y un impacto visual gravísimo” que condiciona el crecimiento urbano y defendió que existen alternativas técnicas menos agresivas mientras llega el soterramiento. “Nos engañan. El soterramiento no va a llegar ni este año, ni el que viene, pero lo que sí va a llegar es una obra adjudicada de pantallas acústicas, y ahí es donde tenemos que pelear”, remarcó, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a acompañar a la Corporación en la movilización posterior al Pleno.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, detalló el recorrido administrativo y jurídico que desembocó en la interposición del recurso. Explicó que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del proyecto en 2022 y 2023, que ADIF adjudicó en 2025 un contrato marco de pantallas acústicas por unos 27 millones de euros y que, tras el inicio de obras complementarias en el casco urbano, el Consistorio reaccionó dentro de los plazos legales con un requerimiento previo entre administraciones.

Ante la negativa de ADIF, la Alcaldía resolvió acudir a la vía judicial, una decisión que ahora se ratifica en Pleno “para evitar cualquier duda competencial y garantizar que el tribunal entre al fondo del asunto”. Bilbao reconoció también una falta de diligencia histórica de las administraciones en la integración ferroviaria y defendió que la acción judicial es “la última oportunidad” para evitar que la fractura que suponen las vías se agrave con muros de hasta ocho metros de altura.

Desde la oposición, el portavoz del Partido Popular, Víctor Torres, apeló a la unidad y evitó deliberadamente la confrontación partidista. “Hoy no hay siglas, ni bloques, ni gobierno ni oposición. Hoy hay una sola voz, la de Palencia”, afirmó. Torres defendió que nadie discute la necesidad de reducir el ruido ferroviario ni el progreso, pero rechazó una solución que “fragmenta barrios y dificulta la integración urbana”. A su juicio, las pantallas no son compatibles con el modelo de ciudad y existen alternativas que deben explorarse desde el diálogo y el respeto institucional.

Por su parte, la portavoz de Vamos Palencia, Marta Font, recordó que su formación defendió el soterramiento “desde el día uno” y subrayó que, con esta solución, no serían necesarias ni pantallas acústicas ni pasarelas provisionales. Anunció su voto favorable y apoyó que todos los grupos municipales participen en las reuniones con ADIF, sin perder de vista que la reivindicación de fondo sigue siendo la integración ferroviaria definitiva.

El portavoz de Vox, Emilio Polo, justificó su apoyo al recurso por razones jurídicas y de interés general, y pidió a la alcaldesa que mantenga una posición institucional firme, por encima de consideraciones partidistas. “Es una situación incómoda, pero obligada”, señaló y reclamó que la batalla judicial vaya acompañada de una batalla política en defensa de la ciudad.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, celebró la unanimidad, aunque introdujo críticas y consideró que el Ayuntamiento llega “tarde” y reprochó que las reuniones con ADIF se hayan limitado al equipo de Gobierno. “Este es un problema de ciudad y todos los grupos deberíamos estar representados”, afirmó, antes de animar a participar en la movilización ciudadana.

Entre los concejales no adscritos, Domiciano Curiel destacó el papel de los vecinos y denunció que ADIF “ha pisoteado los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Curiel llamó a dejar a un lado las diferencias políticas. Por su parte, Ricardo Carrancio apoyó la vía judicial por considerar que las pantallas acústicas “hipotecan el modelo de ciudad durante décadas”, son una solución desproporcionada y presentan defectos de tramitación que afectan a su legalidad.

Asimismo, Sonia Lalanda, vinculó el debate a la histórica reivindicación del soterramiento y calificó de “absurda” la situación política, instando a la alcaldesa a enfrentarse a su propio partido si es necesario para defender Palencia. “Si por defender principios a uno le echan, no pasa nada”, afirmó, en una intervención muy crítica con el Gobierno central y donde hizo alusión a su situación personal con su expartido Vox.

El acuerdo fue ratificado finalmente con el voto favorable de todos los grupos y concejales, una imagen de unidad que el Ayuntamiento quiere trasladar tanto a los tribunales como a los despachos de Madrid. Un Pleno extraordinario que, más allá del trámite jurídico, se convirtió en una declaración política unánime: Palencia rechaza las pantallas acústicas tal y como están planteadas y exige respeto para su futuro urbano.