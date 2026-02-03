Los alimentos de Palencia enamoran en Málaga: una despensa que triunfa allá por donde va

Imagen del stand de la Alimentos de Palencia en Málaga

El stand de Alimentos de Palencia en el H&T Salón de Innovación de Hostelería de Málaga está siendo un gran reclamo y está registrando una “gran afluencia de público” desde el inicio de la feria, como han informado desde la Diputación de Palencia.

Todo, con un flujo constante de profesionales y visitantes que están interesados en conocer y degustar los productos de la provincia de Palencia.

En esta ocasión participan Selectos de Castilla, Quesos Lagunilla y La Olmeda, EntreSetas, Delicatessen Mavimar y Taberna 3 Hermanos, que están mostrando la calidad y variedad de la despensa palentina.

Con degustaciones durante toda la jornada y numerosos contactos comerciales, la presencia está siendo todo un éxito de promoción y negocio para la marca de calidad de la Diputación.

La feria se desarrolla en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el 4 de febrero.