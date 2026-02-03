Los alimentos de Palencia enamoran en Málaga: una despensa que triunfa allá por donde va
Con una gran afluencia de público al stand palentino desde el inicio de la feria andaluza.
El stand de Alimentos de Palencia en el H&T Salón de Innovación de Hostelería de Málaga está siendo un gran reclamo y está registrando una “gran afluencia de público” desde el inicio de la feria, como han informado desde la Diputación de Palencia.
Todo, con un flujo constante de profesionales y visitantes que están interesados en conocer y degustar los productos de la provincia de Palencia.
En esta ocasión participan Selectos de Castilla, Quesos Lagunilla y La Olmeda, EntreSetas, Delicatessen Mavimar y Taberna 3 Hermanos, que están mostrando la calidad y variedad de la despensa palentina.
Con degustaciones durante toda la jornada y numerosos contactos comerciales, la presencia está siendo todo un éxito de promoción y negocio para la marca de calidad de la Diputación.
La feria se desarrolla en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el 4 de febrero.