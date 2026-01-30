José Miguel y una empresa de Palencia que triunfa por su increíble miel: se llevó el oro en los London Honey Awards 2022

Miel Gran Dujo pasa por se una empresa apícola que se ubica en el norte de la provincia de Palencia. Está dedicada a la elaboración de mieles de alta calidad procedentes, de forma íntegra, de la Montaña Palentina.

Es un proyecto de José Miguel Ibáñez, que está basado en una apicultura moderna y respetuosa con el medio ambiente, fiel al cultivo tradicional de la zona y comprometida con una producción en la que prima “la calidad frente a la cantidad”, aseguran desde la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía.

Todo después de que ésta haya galardonado a Miel Gran Dujo con el premio al mejor producto agroalimentario de nuestra Comunidad. Un galardón que será otorgado el próximo 16 de febrero.

En el proyecto de José Miguel, las mieles se extraen en frío y se preservan todas sus propiedades físicas, químicas y organolépticas.

Gran Dujo produce tres variedades de miel. La de brezo, de montaña y de pradera. También elabora hidromiel, salsa de mostaza y miel y perlas de miel, que son muy apreciadas en gastronomía creativa.

Otro gran premio

El trabajo de Ibáñez ha sido reconocido con la Medalla de Oro en los London Honey Awards 2022.

La actividad de la empresa se completa con una destacada labor divulgativa, a través de visitas guiadas y acciones formativas que ponen en valor la importancia de las abejas y su entorno.