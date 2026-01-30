La Diputación de Palencia y Cocemfe impulsan servicios sociosanitarios innovadores en Guardo

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo, y el diputado de zona, Urbano Alonso, el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco y junto a la gerente de COCEMFE Castilla y León, Mª Asunción de Elorduy han visitado esta mañana el Centro Multiservicios de la Montaña Palentina de Guardo, un centro inaugurado en 2019 que presta atención especializada a personas con discapacidad física y orgánica de la zona norte de la provincia.

Durante la visita, la comitiva ha podido conocer de primera mano las instalaciones y los servicios que se desarrollan en este centro, que contó con el apoyo de la Institución Provincial mediante una aportación de 20.000 euros destinada en su origen a la adquisición de equipamiento para la realización de tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional.

El centro se ubica en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Guardo dentro del vivero de empresas del polígono industrial de Campondón. Cuenta con una superficie de 310 metros cuadrados, distribuidos en seis zonas de rehabilitación y entrenamiento: Un gimnasio para tratamientos individualizados y fisioterapia, una sala de estimulación sensorial y terapia ocupacional, otra de logopedia, el despacho de psicología, zona descanso y un baño adaptado.

Entre estos espacios del Centro Multiservicios destaca un Aula de Estimulación Multisensorial, mejor dotada de la comunidad y dirigida a niños y niñas con alteraciones funcionales del sistema vestibular, somatosensorial y/o propioceptivo, indicada para casos de parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, daño cerebral adquirido, trastornos del desarrollo y TDAH, entre otros. El equipamiento de esta aula ha sido posible gracias al apoyo económico del Club Rotary de Palencia y la Fundación Carrefour Solidaridad.

“Nuestro compromiso con el medio rural es firme: queremos que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios innovadores y de calidad sin tener que abandonar su entorno. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para mejorar vidas y generar esperanza”, afirma Mª Asunción de Elorduy, gerente de COCEMFE CYL.

Por su parte la presidenta de la Diputación de Palencia asegura que “la atención social no entiende de distancias. Desde la Diputación seguiremos apoyando proyectos que ponen a las personas en el centro, especialmente en el medio rural, donde este tipo de iniciativas resultan imprescindibles”.

Convenio de colaboración

En el marco del apoyo continuo a las entidades sociales, la Diputación de Palencia ha formalizado un convenio de colaboración con la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFE CASTILLA Y LEÓN), cuyo objetivo es contribuir a los gastos de mantenimiento de la sede de la entidad y a los derivados del desarrollo de sus actividades. Este convenio contempla actuaciones relacionadas con la promoción de la accesibilidad, la información y asesoramiento a personas con discapacidad, el fortalecimiento del movimiento asociativo, la sensibilización y el voluntariado, así como el apoyo psicosocial a las personas con discapacidad y sus familias. De manera específica, incluye los gastos de desplazamiento de los usuarios al centro de atención ubicado en Guardo en un vehículo adaptado.

La aportación económica de la Diputación asciende a 13.000 euros, reafirmando así el compromiso de la Institución Provincial con la atención social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica en la provincia de Palencia.

CONCEMFE Castilla y León. En su compromiso permanente con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, y con la clara vocación de fortalecer los recursos en el medio rural, COCEMFE Castilla y León incorporará en 2026 nuevos y relevantes servicios de atención sociosanitaria en este centro, que ofrece una atención integral y centrada en lo importante para la persona, adaptándose de manera constante a las necesidades cambiantes de sus usuarios.

En este contexto, COCEMFE Castilla y León pondrá en marcha próximamente un Programa de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, un enfoque innovador basado en la educación sobre el dolor y el empoderamiento de la persona beneficiaria.

Esta labor, integrado en el modelo de atención integral de la entidad, ha sido recientemente reconocida con un premio por su labor inspiradora y transformadora en el II Congreso Internacional de Afrontamiento Activo al Dolor Crónico, celebrado en Valladolid, lo que avala la calidad y el impacto del trabajo desarrollado por la organización.

El nuevo servicio supone un cambio de paradigma terapéutico y se estructura en dos fases. En primer lugar, una pedagogía sobre el dolor, desde el enfoque de la neurociencia, que permite comprender cómo se genera el dolor y eliminar creencias erróneas. En segundo lugar, una intervención multidisciplinar, que integra fisioterapia, psicología y terapia ocupacional, orientada a que la persona recupere el control de su proyecto vital. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida y la autonomía, reduciendo la cronificación del dolor que deriva en situaciones de discapacidad.

Asimismo, el Centro Multiservicios Montaña Palentina incorporará huertos terapéuticos, siguiendo el modelo PalmLöf, como herramienta innovadora de intervención. Estos espacios fomentan el bienestar físico y emocional, facilitan la conexión con la naturaleza y actúan como un eficaz recurso de inclusión social. Además, contribuyen al desarrollo de habilidades motrices y sociales, reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y favorecen el vínculo con los ciclos naturales de la vida.

Por otro lado, el programa Infancia y Nutrición. La entidad dirigirá su mirada hacia los menores con alteraciones funcionales a través de la atención en infancia y nutrición, orientada a prevenir riesgos de malnutrición, mediante intervención terapéutica y educación familiar. Este servicio está diseñado para abordar las dificultades motoras y cognitivas que afectan a la alimentación en la infancia.

El equipo terapéutico trabajará directamente con las familias para detectar factores de riesgo y hábitos alimentarios inadecuados; educar en el uso de tecnologías de apoyo que faciliten la ingesta, y complementar la intervención con tratamientos logopédicos para rehabilitar funciones vitales como masticar, hablar, respirar y deglutir. Además, se potenciará uno de sus espacios físicos: el aula de integración sensorial mejor equipada de Castilla y León que posee el centro, y clave para la terapia ocupacional infantil

Calidad asistencial y referencia en el medio rural. Estos nuevos servicios se su-man a la amplia cartera asistencial del Centro Multiservicios Montaña Palentina, que in-cluye Neurorrehabilitación con realidad virtual, recuperación funcional, atención tempra-na, sexología, atención a la sexualidad, entrenamiento en AVD (actividades de la vida diaria), entrenamiento en el uso de productos de apoyo, asesoramiento y formación a familias, electroterapia, magnetoterapia, terapia acuática en las instalaciones municipales de Guardo, además de atención domiciliaria y transporte adaptado, consolidando al cen-tro como un referente en innovación sociosanitaria en el medio rural.