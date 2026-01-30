Confirmado por la Junta: reabre la CL-615 en Guardo tras el deslizamiento de tierra que obligó a cerrar la vía

La Junta de Castilla y León ha informado de que, durante la mañana de este viernes, 30 de enero, se ha reabierto al tráfico la carretera CL-615.

Todo, después de completarse los trabajos de limpieza y también de retirada del material que ocupaba esta vía después del deslizamiento de tierra que se registró el martes en Guardo, en concreto en el kilómetro 91.

Cabe recordar que, en la madrugada del martes, en torno a las 04:30 horas, un deslizamiento de tierra procedente de un talud de pinar invadió la calzada y obligó al corte inmediato de la vía por motivos de seguridad al quedar la calzada completamente invadida por material y restos vegetales.

El incidente no ocasionó daños personales, si bien hizo necesario el cierre inmediato de la carretera y el desvío del tráfico por la circunvalación de Guardo como medida preventiva.

De forma inmediata, en la jornada posterior, comenzaron las labores de limpieza y retirada de árboles y restos vegetales, trabajos que se han desarrollado de forma continuada y coordinada.

Pese a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona durante estos días, los equipos técnicos han actuado con celeridad y bajo estrictos criterios de seguridad, priorizando en todo momento la protección tanto del personal interviniente como de la ciudadanía.

Asimismo, se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Guardo, que ha prestado apoyo en las tareas de retirada de leña, contribuyendo a agilizar el restablecimiento de la normalidad.

Una vez verificadas las condiciones de seguridad de la vía por parte de los técnicos especializados, se ha procedido a su reapertura al tráfico, quedando restablecida la circulación en este tramo de la CL-615 a una velocidad máxima limitada de 30 kilómetros por hora.

Esta restricción se mantendrá de manera provisional hasta que las condiciones meteorológicas permitan acometer trabajos de mayor estabilización de la ladera y refuerzo definitivo del talud. Se recomienda, no obstante, a los conductores extremar la precaución en la zona y atender en todo momento a la señalización existente.