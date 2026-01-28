EL TSJCyL avala la Ordenanza de Terrazas de Palencia tras la lucha vecinal aunque obliga al Ayuntamiento a hacer ajustes

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia en la que “desestima en lo sustancial” el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Agrupación de Asociaciones de Vecinos y otras entidades de Palencia capital, a la Ordenanza de Terrazas en la vía pública de Palencia, como ha informado el Ayuntamiento y se “avala así su validez.

La Sala del Tribunal Superior de Justicia, que ha emitido el fallo, considera la ordenanza como “perfectamente motivada” destacando la fundamentación que se recoge en la Exposición de Motivos de la Normal.

También el impulso de la actividad económica, el turismo y la gastronomía local, y la adaptación del espacio público a las nuevas demandas de la ciudadanía.

El Tribunal “rechaza las principales impugnaciones presentadas por los demandantes”, relativas a la ausencia de informes preceptivos, la regulación del ruido en zonas acústicamente saturadas, los horarios de cierre de las terrazas o el número máximo de veladores que se recoge.

Además, el Tribunal “avala lo que se establece en la ordenanza sobre la seguridad y la accesibilidad al entender que se remite adecuadamente a la normativa sectorial vigente, rechazando así que incurra en arbitrariedad ni falta de motivación”.

El tribunal solo obliga al Ayuntamiento de Palencia a hacer algunos ajustes técnicos puntuales en lo que se refiere a los itinerarios peatonales accesibles, ya que ordena adaptar la distancia entre la línea de fachada y la terraza a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (pasar de 1,80m a 2,00m).

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la LJCA cuando el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.