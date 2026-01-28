La suerte sonríe a Baltanás: más de 95.000 euros en el Euromillones

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 27 de enero de 2026, ha dejado un premio de 95.070,13 euros en Baltanás (Palencia) gracias a uno de los boletos acertantes de tercera categoría (5 números), validado en un despacho receptor del municipio.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, en el sorteo no hubo acertantes de primera categoría (5+2) ni de segunda categoría (5+1), lo que provoca que el fondo destinado a premios siga incrementándose de cara a las próximas convocatorias.

Tres premios de tercera categoría en España

En total, en España se han registrado tres boletos acertantes de tercera categoría. Además del premiado en Baltanás, otros dos se validaron en Ermua (Bizkaia) y a través del canal oficial de venta por internet.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 47, 42, 23, 43 y 04, con el 09 como número adicional, y la estrella 03. La recaudación del sorteo superó los 47,2 millones de euros.

El Millón

El código ganador del sorteo de ‘El Millón’ fue el XHX86869, correspondiente a un boleto validado por vía online.