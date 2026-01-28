Muere un hombre al chocar un camión y un turismo en la CL-626, a la altura de Guardo

La mañana de este miércoles, en el que gran parte de la Comunidad Autónoma ha amanecido nevada, ha dejado un nuevo accidente mortal en la red viaria de Castilla y León.

Según informa el 112 Castilla y León, un hombre ha fallecido tras colisionar el turismo que conducía con un camión en el kilómetro 179 de la carretera CL-626, dentro del término municipal de Guardo, en la provincia de Palencia.

El aviso se recibió en la sala de operaciones del 112 a las 09.13 horas. La persona que alertó del siniestro informó de un choque entre un camión y un turismo y de que el conductor del coche se encontraba atrapado en el interior del vehículo, inconsciente, lo que activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, los Bomberos de la Diputación de Palencia y medios sanitarios de Sacyl, que movilizó una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y un equipo médico del centro de salud de Guardo.

A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron la gravedad de las lesiones del conductor del turismo y, pese a los esfuerzos desplegados, solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del accidente. Los bomberos intervinieron para liberar el cuerpo del interior del vehículo, que había quedado atrapado tras el impacto.