Desalojo "inmediato" de las viviendas del cuartel de la Guardia Civil de Villoldo

La Comandancia de la Guardia Civil en Palencia ha mantenido esta tarde una reunión con el personal del Puesto de Villoldo en la que se les ha informado que deben desalojar las viviendas de “manera inmediata”.

Así, aseguran que los Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil han inspeccionado “exhaustivamente” el edificio tras el desprendimiento de un falso techo y han determinado que supone un riesgo para las personas y bienes del lugar.

Los afectados son los guardias civiles que residían en las cuatro viviendas, a quienes se les ha ofrecido alternativas de vivienda en acuartelamientos próximos.

Según ha informado la Guardia Civil, esta medida afecta a la zona donde se ubican las viviendas, no así a la zona de las oficinas donde se seguirá prestando el servicio habitual a la ciudadanía.