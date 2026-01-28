Batalla campal en la cárcel de Dueñas: un interno desata la “violencia extrema” contra varios funcionarios, uno de baja

El sindicato ‘Tu Abandono Me Puede Matar’ (TAMPM) ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la “desprotección absoluta que sufren los trabajadores del centro penitenciario de Dueñas”.

Lo han hecho, como añaden en el escrito, después de que el pasado 26 de enero, “varios funcionarios resultaran heridos tras ser brutalmente agredidos por un interno”.

El incidente fue protagonizado por un “recluso de origen árabe procedente del departamento de Enfermería” conocido por su historial de agresiones, un total de “7 hasta la fecha”. En un estado de “evidente enajenación, comenzó agrediendo a otro interno en el Módulo 10”.

“El interno desató una violencia extrema contra los trabajadores. Lanzó puñetazos al rostro, patadas y golpes, alcanzando a varios funcionarios, incluido uno que recibió un fuerte impacto en la zona genital y otro en el brazo. Todo ello bajo graves amenazas”, añaden desde el sindicato.

Fue necesaria la intervención de cinco funcionarios para contener a un solo individuo que se encontraba fuera de sí. El resultado ha sido un funcionario de baja médica con lesiones musculares y varios compañeros contusionados.

Este suceso no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de “una política penitenciaria que mantiene a internos con patologías psiquiátricas graves y conductas disruptivas en módulos ordinarios, sin los medios coercitivos ni sanitarios necesarios”, añaden desde el sindicato.

“Los funcionarios de prisiones no somos psiquiatras ni celadores, pero somos quienes pagamos con nuestra integridad física la falta de centros adecuados para estos perfiles”, finalizan.