Un deslizamiento de tierra corta el acceso a Guardo y deja un camión semienterrado

El incidente se produjo en torno a las 04:25 de este martes 27, a la altura del kilómetro 91 de la carretera CL-615 Subdelegación del Gobierno

Un deslizamiento de tierra registrado de madrugada ha obligado a cortar completamente el tráfico en el acceso a la localidad de Guardo (Palencia).

El incidente se produjo en torno a las 04:25–04:30 horas de este martes 27, a la altura del kilómetro 91 de la carretera CL-615 y en el punto kilométrico 0,900 de la vía SC-P-15, dentro del término municipal de Guardo y partido judicial de Cervera de Pisuerga.

El desprendimiento de un talud invadió la calzada, provocando el corte total de la vía y afectando a un camión articulado que circulaba por la zona, el cual quedó parcialmente semienterrado. Afortunadamente, no se han registrado heridos.

Tras recibirse el aviso, se dio traslado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación de Palencia, que se desplazaron hasta el lugar para valorar la situación y coordinar las labores de seguridad y rescate, según informa la subdelegación del Gobierno a este medio.

Como consecuencia del corte, se establecieron desvíos alternativos desde la rotonda del kilómetro 90,600 de la CL-615 hasta la rotonda del kilómetro 179,500 de la carretera CL-626. El camión articulado pudo ser finalmente rescatado y continuó su viaje.

El deslizamiento ha provocado el cierre del acceso a Guardo desde la carretera CL-615, a la espera de que se evalúen los daños y se restablezca la circulación con seguridad.