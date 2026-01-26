60 historias en 22 bibliotecas para 45.000 vecinos de los pueblos de Palencia: “El libro no es un castigo, eso es algo viejo"

La Diputación de Palencia presenta su programación cultural en la Red de Bibliotecas que ofrecerá 60 actividades en 22 localidades

La Red Provincial de Bibliotecas de Palencia se prepara para un primer trimestre del año cargado de cultura.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, ha presentado esta mañana la nueva programación de animación a la lectura para este 2026, que arrancará el próximo martes 3 de febrero y se extenderá hasta el 27 de marzo.

Con un total de 60 actividades repartidas en 22 bibliotecas municipales, el plan busca convertir estos centros en espacios vivos de encuentro.

"Queremos devolverle al libro su dimensión emocional y vital, eliminando esa vieja idea del libro como un castigo", han destacado durante la rueda de prensa.

Fomento del hábito desde la infancia

Una de las prioridades del programa es el público infantil. En colaboración con centros escolares, se busca que los más pequeños descubran la biblioteca de su localidad como un espacio natural de aprendizaje. Entre las propuestas destacan:

Cuentacuentos y títeres: A cargo de compañías como Pez Luna Teatro o Hilando Títeres.

"Pepe, Investigador de arte": Una innovadora gymkana cultural de la compañía Ideotur que enseñará a alumnos de Dueñas, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato a investigar a través de los libros.

La programación no olvida a los lectores veteranos. El escritor y periodista Daniel Blanco, referente del panorama literario actual, ofrecerá en Aguilar de Campoo, Santibáñez de la Peña y Astudillo el coloquio “Ellas y los libros”, un análisis histórico sobre el papel de la mujer en la lectura.

Por otro lado, José María Lebrero Vecino, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, impartirá talleres para dinamizar los clubes de lectura, mientras que Isabel Benito conducirá talleres de escritura creativa para adultos y sesiones de "Lecturas compartidas" para familias.

El calendario destaca por un equilibrio entre profesionales de la tierra y figuras nacionales. Entre los artistas locales se encuentran nombres como Garrapete, Ana Rueda Eventos o Pablo Quijano, mientras que la oferta nacional se completa con expertos en mediación cultural como Manuel Ferrero o Zolopotroko.