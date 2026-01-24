El Big Bus Turístico y el intercambiador de Plaza Castilla: joyas de la Diputación de Palencia en Fitur

La Diputación de Palencia ha reforzado durante el mes de enero su campaña de promoción turística en Madrid, coincidiendo con la celebración de FITUR 2026, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

Una acción que se inició en diciembre, en plena campaña navideña, y que se prolonga estratégicamente hasta finales de enero para maximizar su impacto en el principal mercado emisor de turistas para la provincia.

Durante su estancia en Madrid con motivo de Fitur, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto diputados de Turismo, Francisco Pérez, y Cultura, Carolina Valbuena, han visitado personalmente los soportes de esta campaña para conocer de primera mano el desarrollo de una acción que sitúa a Palencia como destino de referencia para la desconexión, el descanso y el disfrute de la naturaleza y el patrimonio.

Bajo el lema “Si necesitas parar, bájate en Palencia”, la provincia se presenta en el corazón de Madrid como el refugio ideal frente al ritmo acelerado de la gran ciudad, invitando tanto a madrileños como a visitantes nacionales e internacionales a descubrir un destino cercano, accesible y auténtico.

La campaña se desarrolla durante los meses de diciembre y enero en dos soportes de gran impacto visual y elevada afluencia de público: el Intercambiador de Plaza de Castilla, uno de los principales nodos de transporte de la capital, y el Big Bus Turístico, que recorre algunos de los enclaves más emblemáticos y concurridos de Madrid.

Esta combinación permite alcanzar a un público muy diverso, desde usuarios habituales del transporte público hasta turistas que visitan la ciudad en estas fechas, coincidiendo con la Navidad, el periodo de rebajas y la celebración de FITUR.

Un mensaje visual que invita a detenerse y recargar energía. La imagen de la campaña transmite de forma directa la esencia del mensaje: una invitación a parar, desconectar y recargar energías en un entorno natural, tranquilo y acogedor.

El diseño se completa con una original infografía que simula una línea de metro de Madrid, donde el recorrido del estrés cotidiano se desvía hacia Palencia como “parada” necesaria para volver a cargar la batería.

El mensaje se refuerza con el lema “sin prisa, con Pé”, el distintivo Turismo con Pé, un código QR con acceso a información turística y un guiño al eclipse total de sol que podrá verse en la provincia en agosto de 2026, uno de los grandes hitos turísticos de los próximos años.

Asimismo, la frase “O ven como tú prefieras…” pone en valor la excelente conexión de la provincia por tren de alta velocidad y autovía, destacando la facilidad de acceso como un elemento clave para la decisión de viaje.

Alta visibilidad en un enclave estratégico. La acción en el Intercambiador de Plaza de Castilla, uno de los espacios con mayor tránsito de viajeros de Madrid, garantiza millones de impactos durante el periodo de la campaña. Su gran formato y ubicación privilegiada permiten una elevada exposición y un alto recuerdo de marca, reforzando el posicionamiento de Palencia como destino de calma, naturaleza y calidad de vida.

Por su parte, la presencia en el Big Bus Turístico asegura una visibilidad constante en los principales puntos de interés de la capital, alcanzando tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales, en un soporte estrechamente vinculado al ocio y al turismo.

Con esta campaña, la Diputación de Palencia refuerza su estrategia de promoción turística en Madrid, consolidando la marca Palencia Turismo y posicionando a la provincia como una opción cercana, accesible y diferente para quienes buscan una experiencia auténtica lejos del estrés urbano.

Toda la información turística sobre la provincia puede consultarse en www.palenciaturismo.es , así como en los perfiles oficiales de Palencia Turismo en redes sociales.