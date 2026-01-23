Ángeles Armisén, elegida presidenta de Rutas Culturales de España en Fitur

El Canal de Castilla gana peso en el mapa del turismo cultural español. La presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio para la Gestión Turística del Canal, Ángeles Armisén, ha sido elegida presidenta de la Asociación Rutas Culturales de España, un nombramiento que refuerza el liderazgo del interior peninsular en el modelo de turismo sostenible, patrimonial y desestacionalizado.

La elección se produjo durante la Asamblea extraordinaria de la asociación celebrada en el marco de FITUR 2026, donde Armisén tomó el relevo de Juan Carlos Fernández Calderón, presidente de la Ruta Vía de la Plata y alcalde de Zafra. El relevo no es solo institucional: llega en un momento clave para el Canal de Castilla, inmerso en un ambicioso proceso de transformación y consolidación como producto turístico de referencia.

Rutas Culturales de España agrupa algunos de los grandes itinerarios históricos del país —como el Camino del Cid, la Ruta Vía de la Plata, Caminos de Pasión, las Rutas del Emperador Carlos V o los Sitios Cluniacenses— con un objetivo común: dar visibilidad a la riqueza cultural, patrimonial y etnográfica del interior y proyectarla hacia nuevos mercados nacionales e internacionales. Un proyecto compartido que permite sumar promoción, optar de forma conjunta a ayudas y reforzar la presencia de estas rutas en la estrategia turística de Turespaña.

La incorporación del Canal de Castilla a la asociación se presentó precisamente en FITUR 2025, un movimiento que ya apuntaba a su papel como eje vertebrador del turismo cultural del interior. Un año después, el nombramiento de Armisén como presidenta consolida esa posición y sitúa a esta infraestructura histórica en un plano estratégico dentro de un proyecto de alcance nacional.

La presidencia coincide además con la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, liderado por la Diputación de Palencia a través del Consorcio, en el que participan también las diputaciones de Burgos y Valladolid. Un ejemplo de cooperación institucional que está permitiendo avanzar de forma coordinada en la conservación del patrimonio, la mejora de la accesibilidad y la dinamización económica del territorio.

El Canal de Castilla, con sus 207 kilómetros de recorrido, es una de las grandes obras de ingeniería civil de España y un paisaje cultural vivo donde conviven patrimonio industrial, naturaleza y turismo activo. El plan en marcha, dotado con dos millones de euros y cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, está centrado en mejorar la continuidad y seguridad de los caminos de sirga, rehabilitar puentes históricos y adecuar infraestructuras turísticas para peatones y ciclistas.

Entre las actuaciones ya ejecutadas figuran la recuperación del puente de Villaumbrales, la intervención en el puente de Valdemudo o la adecuación del albergue-cafetería de Sahagún el Viejo, junto a nuevas pasarelas peatonales que eliminan puntos de riesgo y facilitan el recorrido continuo del Canal. A ello se suman actuaciones de eficiencia energética, digitalización y mejora de espacios públicos en municipios ribereños como Medina de Rioseco, Becerril de Campos o Alar del Rey.

Desde la presidencia de Rutas Culturales de España, Ángeles Armisén trabajará para reforzar la cooperación entre itinerarios, impulsar iniciativas como Cruce de Caminos —que conecta rutas y ciudades históricas— y consolidar una oferta turística basada en la identidad, la autenticidad y la sostenibilidad. Una hoja de ruta que mira al exterior, pero que tiene un objetivo claro en el interior: convertir el patrimonio en motor de desarrollo, cohesión territorial y futuro.