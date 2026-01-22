La provincia de Palencia, lugar único para ver el eclipse solar total 120 años después: durará menos de dos minutos

Palencia, como el resto de España, mira ya, con mucha expectación, al cielo. Lo hace a la espera de uno de los fenómenos astronómicos más esperados y extraordinarios del siglo XXI como será el eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026, el primero visible en la Península Ibérica en más de 120 años.

Será el inicio, además, de una serie histórica de tres eclipses solares que marcarán un hito sin precedentes. A este primero le seguirá el que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y también el eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Se trata de un auténtico “trío astronómico” que va a dejar huella no solo en el ámbito astronómico, también en lo que tiene que ver con lo cultural y lo turístico, que quedará en la memoria de todos los que lo aprecien.

Las ventajas de Palencia

La provincia de Palencia parte con una ventaja excepcional por su posición privilegiada; el eclipse tendrá una duración total de aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, un tiempo que convierte al territorio en uno de los enclaves más atractivos del país para presenciar este fenómeno único.

Conscientes del impacto y la oportunidad que supone un evento de esta magnitud, desde la Diputación de Palencia se están impulsando diversas acciones orientadas a la planificación, promoción y puesta en valor de la comarca.

El objetivo es claro: garantizar una experiencia segura, accesible y de alta calidad, tanto para la población local como para los miles de visitantes que se espera que acudan para presenciar el eclipse. Pero el interés no se limita únicamente a los pocos minutos en los que el Sol quedará oculto.

El eclipse se concibe como el eje vertebrador de una programación más amplia que incluirá actividades astronómicas, encuentros científicos, congresos y propuestas divulgativas. Una combinación pensada para acercar la ciencia a todos los públicos y convertir este acontecimiento excepcional en una experiencia memorable.

Un intenso trabajo y acciones

En este contexto, la institución provincial ya ha iniciado un intenso trabajo de preparación y coordinación. Un ejemplo de ello fue la Jornada de Aproximación al Eclipse, celebrada en julio de 2025. Un encuentro clave que reunió a medio centenar de alcaldes de la provincia y que sirvió para subrayar la importancia de la colaboración institucional que ofrece seguridad y la correcta organización para asegurar el éxito del evento.

Así como las charlas informativas organizadas desde el Servicio de Turismo que han contado con la participación de la Asociación Astronómica Palentina, que forma parte de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España que tuvieron lugar en las localidades de San Cebrián de Mudá, Osorno, Frómista, Baltanás, Paredes de Nava y Becerril de Campos.

Paralelamente se trabaja en acondicionar algunas zonas de observación para los visitantes de fuera, así como la elaboración de una completa guía divulgativa, con nociones básicas de astronomía, cronogramas del evento por municipios, recomendaciones de seguridad y consejos para fotógrafos y aficionados, así como la distribución de gafas homologadas que permitan disfrutar del fenómeno de forma segura.

Por ello, la institución ha activado un protocolo interministerial que contempla planes de movilidad, atención sanitaria, prevención de incendios y distribución de recursos en zonas de alta afluencia.

Y cuando cae la noche y el Sol se apaga, renacen las estrellas. Esas luces que desde siempre han guiado al viajero, como la estrella de Belén condujo a los Reyes Magos. En la provincia de Palencia, esa guía luminosa se multiplica: una estrella en cada torre de iglesia que marca el Camino de Santiago.

Son los ‘Faros del Camino’, un proyecto impulsado por la Diputación de Palencia que apuesta por la iluminación ornamental nocturna de los principales monumentos jacobeos para realzar su belleza patrimonial y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético mediante la instalación de luminarias LED de última generación.

Un viaje fascinante que puede realizarse a pie, siguiendo las luces del Camino, pero también de forma virtual, navegando a través de la web Astroturismo Palencia. Camino de las Estrellas (www.astroturismopalencia.es). Se trata de una ventana de acceso digital sencilla, accesible e intuitiva que permite descubrir el proyecto desde cualquier lugar. Los ‘Faros del Camino’ ya iluminan enclaves patrimoniales de gran valor a lo largo del trazado jacobeo en la provincia.

Entre ellos destacan la iglesia de San Pedro y el Rollo de Justicia de Itero de la Vega; la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Rollo de Justicia de Boadilla del Camino; las iglesias de San Pedro y San Martín de Tours en Frómista; la iglesia de San Martín de Tours en Villarmentero de Campos.

También a iglesia de Santa María Magdalena y la ermita de Nuestra Señora del Socorro en Población de Campos; la iglesia de San Lorenzo en Revenga de Campos; la iglesia de Santa María en Villovieco; la iglesia de la Virgen Blanca en Villalcázar de Sirga.

Además de los monasterios de San Zoilo y Santa Clara en Carrión de los Condes; la iglesia de San Martín y la torre de la antigua iglesia en Calzadilla de la Cueza; la iglesia de Santiago Apóstol en Ledigos; la iglesia de San Pedro en Terradillos de los Templarios; la iglesia de Santo Tomás Apóstol en Moratinos.

Y la iglesia de San Nicolás en San Nicolás del Real Camino. Una actuación que combina patrimonio, tecnología y divulgación cultural, y que ha supuesto una inversión cercana a los 420.000 euros.

Esta red de luces crea auténticos puntos de orientación nocturna que acompañan al peregrino desde el anochecer hasta el amanecer, mejorando al mismo tiempo la eficiencia energética en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Pero hay una estrella que nunca se apaga. La más cercana, la que marca el ritmo de la vida, del tiempo y de los caminos: el Sol, que se convertirá también en objeto de estudio, reflexión y encuentro. Así nace un Congreso Internacional que se celebrará el próximo 18 de mayo en el Centro Cultural Provincial.

Una cita que reunirá a expertos, divulgadores y amantes de la astronomía para abordar el papel de nuestra estrella desde distintas perspectivas: científica, cultural y simbólica. Un encuentro que llenará de conocimiento cada espacio de debate, reforzando el compromiso de Palencia con la ciencia, la divulgación y la sostenibilidad.

Con más de 250 noches de cielo despejado al año, más de 1.000 años de historia y a lo largo de más de 70 kilómetros del trazado del Camino Francés, el viajero descubre mucho más que pueblos y paisajes. Descubre Palencia iluminada por el Sol y abrazada por las estrellas, esas mismas que, desde hace siglos, guían los pasos del peregrino y marcan el camino de nuestra propia vida.