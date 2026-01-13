Javier, el centinela de la ilusión que ha dado un cupón premiado con miles de euros en un pueblo de Palencia

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Villamuriel, 35.000 euros, correspondientes al sorteo del 12 de enero.

El Vendedor de la ONCE; Javier López de Diego, es el centinela de la ilusión que ha vendido un cupón premiado con 35.000 euros, correspondiente al sorteo del 12 de enero, en su zona de venta, ubicado en Villamuriel (Palencia).

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la Once son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.