Estafada con unas entradas para el Sonorama: las vendían por redes sociales y luego desaparecían

La Guardia Civil investiga a tres personas por una estafa en la venta de entradas del Sonorama GC

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos hombres de 27 y 30 años y a una mujer de 39 años, todos ellos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de estafa relacionado con la compraventa de entradas para el festival Sonorama.

Los hechos se iniciaron tras la denuncia presentada por una víctima que había contactado, a través de una conocida red social, con un perfil que ofrecía entradas para distintos festivales de música.

La conversación continuó posteriormente mediante una aplicación de mensajería instantánea, donde ambas partes acordaron un precio de 95 euros por una entrada para el citado festival.

Una vez realizada la transferencia bancaria, el supuesto vendedor solicitó a la víctima el comprobante del pago y le envió un enlace para su verificación. Al acceder a dicho enlace, la víctima realizó de forma involuntaria una segunda transferencia por el mismo importe, otros 95 euros.

Tras este segundo cargo, el vendedor bloqueó a la víctima tanto en la red social como en la aplicación de mensajería, cortando todo tipo de comunicación.

Tras las investigaciones llevadas a cabo, la Guardia Civil consiguió identificar a las tres personas que presuntamente se encontraban detrás de la estafa, las cuales han sido investigadas como supuestas autoras de un delito de estafa.