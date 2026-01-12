Cervera de Pisuerga revive la tradición con un centenar de ollas ferroviarias: un concurso con gran sabor y solidaridad

El alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, (izq) en el V Concurso de Ollas Ferroviarias

La localidad palentina de Cervera de Pisuerga vivió este domingo, 11 de enero, una jornada de gran éxito con la celebración de la quinta edición de su Concurso de Ollas Ferroviarias.

Los soportales de la Plaza Mayor se convirtieron en el epicentro de la Montaña Palentina, acogiendo a casi un centenar de participantes que llenaron el centro de la villa de aromas tradicionales y un ambiente festivo inmejorable.

En total, se inscribieron 97 ollas en el certamen, sumando una elaboración adicional realizada fuera de concurso.

Bajo la organización del Ayuntamiento, que facilitó a los concursantes las patatas y la carne de vacuno como ingredientes base, cada cocinero aportó su toque personal a este guiso histórico vinculado a una tradición que une a las localidades vertebradas históricamente por el ferrocarril de vía estrecha.

Concursantes de las ollas ferroviarias de Cervera

Tras varias horas de lenta cocción, un jurado compuesto por integrantes de la Asociación Gourmet de Palencia y profesionales locales del sector alimentario evaluó minuciosamente el sabor, el punto de sal y la calidad de los condimentos de cada propuesta.

El palmarés de esta edición estuvo encabezado por Ada Ribera Murillo, de Reinosa, quien se alzó con el primer premio, seguida por su paisano Raúl Medina Gutiérrez en segunda posición.

El tercer puesto viajó hasta Saldaña de la mano de Antonio García Pozo, mientras que la cerverana Rosana Cabeza Narganes obtuvo el cuarto premio. Por su parte, el reconocimiento local fue para Nuria Prieto Odriozola, vecina de la pedanía de Resoba.

Más allá de lo gastronómico, la solidaridad fue una de las grandes protagonistas del día, logrando recaudar más de 2.000 euros destinados a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia.

Plaza Mayor de la localidad de Cervera de Pisuerga

Este éxito solidario fue posible gracias a la implicación del vecino Miguel Monge en la captación de fondos y a la generosidad de los comercios locales que donaron productos para la rifa.

El consistorio ha querido agradecer públicamente la alta participación y el civismo de asistentes y concursantes, que permitieron revivir con orgullo una tradición que sigue uniendo a los pueblos de la comarca.