Trasladado al hospital por intoxicación de humo al encender una bilbaína de carbón en Palencia

Un hombre de 55 años ha sido trasladado al hospital este pasado sábado, 27 de diciembre, después de sufrir una intoxicación por humo al encender una bilbaína de carbón en su vivienda de Palencia.

Los hechos han ocurrido a las 19:19 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada por un incidente en la vivienda ubicada en el número 12 de la calle Fernando 'El Magno', en la capital palentina.

El alertante avisó de que un hombre estaba afectado por intoxicación por humo. El 112 notificó entonces a los Bomberos de Palencia, a la Policía Local y al servicio de emergencias de Sacyl.

Ya en el lugar, el personal sanitario ha atendido al hombre, que posteriormente ha sido trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.